Nacho Vidal arremete contra la familia del fotógrafo fallecido tras la petición de 7 años de cárcel: "¿Qué quiere? ¿Dinero o cárcel?"

Después de conocerse la noticia de que Nacho Vidal (Ignacio Jordà) se enfrentará a siete años de cárcel en la causa en su contra por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante el llamado ritual del sapo bufo después de que hace un par de meses la Audiencia Provincial de Valencia revocara el sobreseimiento provisional de la causa, el actor de cine para adultos vuelto a declararse inocente.

En el escrito de acusación, adelantado por el diario Las Provincias, y al que ha tenido acceso 20minutos, la acusación particular ejercida por una de las hermanas de la víctima pide que Vidal sea condenado, junto a su prima, por un delito de homicidio imprudente y otro contra la salud pública.

"No me pone mal que me pidan 7 años, ni 12 ni 16. Me pone mal que todavía sigan con esto", se queja el actor en declaraciones a TardeAR. "¿Por qué buscan culpables cuando ya el perito de la fiscalía lo dejó claro?", se pregunta, para, acto seguido, responderse solo: "No se ha muerto por tomar sapo, se ha muerto de otra cosa".

"Que si tú cobras por hacer eso, que si no sé qué. O sea, unas movidas que, a ver, yo vine a mi casa a tomar sapo como hemos fumado cuarenta mil veces todos", continúa Vidal, que insiste en que el fotógrafo fallecido murió por una "parada cardiorrespiratoria" que achaca a "un bajón o subidón de azúcar, porque él era diabético".

Entonces, se refiere directamente a la familia del fallecido: "Ni homicidio involuntario ni su p*ta madre ¿Y qué quiere la familia? ¿Dinero o cárcel? Porque quieren una indemnización también ¿No?".

"Yo tengo el mejor abogado de la vida, el mejor abogado lo tengo yo, que es la p*ta inocencia", alega. "Un tío dice que se le han muerto dos o tres en una ceremonia pero nadie le investiga, no le dicen nada. Sí se investiga el caso en el que Nacho Vidal está implicado. Como es Nacho Vidal se le tiene que hacer daño de alguna manera… O le tienes que jo*er de alguna manera o piensan que es millonario y quieren su dinero, yo qué se", denuncia.