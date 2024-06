Anabel Pantoja, embarazada de 4 meses: "Cumplo el sueño de tener una familia"

Anabel Pantoja está embarazada. Así lo ha revelado la influencer en la revista Lecturas, que es la que da la exclusiva. La excolaboradora va a ser madre con su novio David Rodríguez, con quien lleva un año de relación.

"Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión. Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila", revela.

"Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", comenta la sobrina de Isabel Pantoja, embarazada de cuatro meses.

"Estábamos buscando el bebé hace tiempo", cuenta Anabel. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada, pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo", revela.

Sobre cómo dio a conocer la noticia a su familia, cuenta: "A Isa por videollamada- Se sorprendió y se emocionó. A Kiko esperé a verle para contárselo. Me abrazó y se emocionó. A mi tía Isabel se lo dije en su concierto en Madrid. Fue muy bonito, se emocionó, se alegró y me abrazó. Es mu niñera". "No sé si mi bebé unirá a la familia, solo espero que sea una bendición para todos y una etapa muy feliz".

"De momento he engordado dos kilos y medio, pero David y mi madre se echan las manos a la cabeza por cómo me voy a poner", relata. "No soy una preñada de antojos", revela.