Tu horóscopo diario: martes 4 de junio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 4 de junio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día claramente favorable y fructífero gracias a toda una serie de configuraciones que va a formar Júpiter, el más benéfico entre los planetas. Es un día de recogida de frutos o, en su caso, de una gran actividad que merecerá la pena y te va a dar mucho fruto en el futuro. También será un día feliz en la vida íntima.

Tauro

Una serie de posiciones planetarias muy armónicas, especialmente de Júpiter, el más favorable de todos, te va a permitir por fin desbloquear o solucionar algún problema que desde hacía ya tiempo te estaba quitando mucha energía y complicándote la vida sin que, hasta el momento, hayas podido solucionarlo. Pero ahora sí.

Géminis

Este día te va a traer excelentes posibilidades, tanto en los asuntos mundanos y de trabajo como en tu vida íntima. Alguno de tus sueños más íntimos se hará por fin realidad o iniciará el camino para que muy pronto lo puedas ver materializado. Será un día de muchas sorpresas, algunas incluso te preocuparán, pero todo irá bien.

Cáncer

En estos momentos, la influencia de los planetas no puede ser más positiva para ti, incluso aunque tú pienses a veces todo lo contrario. Pero para que de verdad todo eso dé el fruto que esperas y mereces, también es necesario que tú pongas algo de tu parte, no basta con que esperes placidamente la transformación de tu vida.

Leo

Hoy será un magnífico día desde el punto de vista planetario, especialmente gracias al predominio del benéfico Júpiter, que te va a facilitar un cambio favorable de tu vida gracias a un fracaso u otro tipo de desgracia que va a afectar a un enemigo tuyo y, de forma indirecta, te va a permitir liberarte de un peligro que te rondaba.

Virgo

Tú no sueles tener demasiada suerte, de hecho no crees en ella, sino que tus éxitos suelen deberse al trabajo y el sacrificio. Sin embargo, esa suerte en la que no crees hoy te va a hacer un importante favor, facilitándote, de forma inesperada, la solución a un complicado problema de trabajo que te tenía bloqueado y muy crispado.

Libra

Si un negocio u algún otro asunto relacionado con trabajo o finanzas no te sale bien o incluso fracasa antes de que lo puedas empezar, no te precipites antes de lamentarte, porque sin que te des cuenta a lo mejor el destino te está haciendo un favor y estabas dejando atrás otra oportunidad mucho mejor que te llegará ahora.

Escorpio

Riesgo de crisis o ruptura con socios, o, en su caso, de conflictos con jefes o compañeros de trabajo. Parece un mensaje malo o preocupante, pero no es así en absoluto, porque eso te abrirá la puerta a uniones o asociaciones mucho mejores y a la solución de una situación que tú sentías como perjudicial o discriminatoria. Tranquilo.

Sagitario

Te vas a sentir algo enfadado o molesto porque las circunstancias te obligarán a situarte en una posición de segundo plano en tu trabajo o tu vida social. Pero aquello que hoy verás como una injusticia más tarde te alegrarás de que haya ocurrido, ya que los que ocupen las posiciones de primer plano, o de protagonistas, van a fracasar.

Capricornio

Este día te podría traer mucha felicidad en relación con el trabajo y los asuntos materiales, gracias a que el benéfico Júpiter se encuentra en una posición altamente favorable para ti. No se puede descartar que recibas algún ascenso o reconocimiento, de un modo u otro te diriges hacia ello. Un día muy favorable para el amor o placeres.

Acuario

No dejes nunca de ayudar a tus semejantes o trabajar por un mundo mejor, aunque te encuentres siempre con muestras de egoísmo y desagradecimiento. El bien que haces por un lado te llegará más adelante por otro lado completamente distinto y a lo mejor en mayor cantidad. Sigue tu camino porque no quedarás sin recompensa.

Piscis

El destino pone en tu camino aquello que realmente te conviene para que seas feliz, y no necesariamente lo que tú quieres. A menudo la persona que eliges en el amor, o el camino que deseas seguir en tu vida, suelen estar llenos de sufrimiento. Por eso, deja que sea el destino quien te traiga lo que verdaderamente te va a hacer feliz.