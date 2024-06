Críticas a Carla Barber por compartir fotos de sus hijos "desnudos" en la piscina: "Yo eso no lo subiría en mis redes"

La creadora de contenido Carla Barber ha generado un gran debate en redes al publicar un carrusel de fotos de su fin de semana. Entre ellas había varias de sus hijos y algunos usuarios la han criticado por compartir imágenes en las que los pequeños no llevan bañador.

La médica estética ha estrenado la temporada de verano junto a sus hijos y ha compartido en su perfil de Instagram un post con varias imágenes de este domingo disfrutando en la piscina de su casa.

"¿Por qué siempre desnudos?", ha expresado un usuario de la red social. Pero no ha sido el único comentario negativo, pues la influencer ha recibido bastantes críticas por la publicación. "No es porque se vean más o menos desnudos los niños... Es más bien por privacidad", ha comentado otro usuario.

Varios coincidían en que es algo que no subirían a sus redes sociales y han sugerido a Carla Barber que no "las publique con desnudez". "Hay que protegerse", ha sido otro de los mensajes que han dejado en la publicación.

La médica estética no se ha pronunciado al respecto, pero muchos de sus seguidores la han querido defender también a través de comentarios. "Me parece fantástico y normal y no me llama en absoluto la atención", "A los niños no se les ve nada, no hay que ser tan exagerados", "Es su madre y ella decide", han escrito los que no han visto un problema en que la influencer publique esas imágenes.