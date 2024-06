Ana Duato, en el banquillo por presunto fraude fiscal: "No pienso dejar a mis hijos la herencia por una mentira"

Ana Duato, protagonista de la serie Cuéntame cómo pasó, declinó recientemente un acuerdo de conformidad, igual que el que firmó su compañero Imanol Arias con Hacienda, tras ser acusada de fraude por el pago de sus impuestos, dentro del caso Nummaria.

Este grupo, liderado por el abogado Fernando Peña, llevaba siendo años investigando desde la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude y la Fiscalía Anticorrupción. Según las primeras investigaciones, el despacho había facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal masivo a sus conocidos clientes, entre los que se encontraban nombres tan conocidos como el de Imanol Arias, Joaquín Sabina, Carmen Posadas, Marta Robles y Ana Duato.

Por ello, la actriz se sienta en el banquillo a partir del martes 4 de junio, tras ocho años de compleja instrucción. Duato, sin embargo, por un lado, considera que hay importantes errores en la instrucción de su caso; y por otro, firmar un acuerdo de conformidad implicaría asumir la culpabilidad de algún delito, algo que ella siempre ha rechazado de plano. La propia actriz lo ha explicado para Vanitatis horas antes: "Estoy convencida de mi inocencia y por eso nunca me he planteado pacto alguno que pase por reconocer unos hechos que no he cometido".

"Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira", dice rotunda.

No es la primera vez que Duato habla de este asunto; de un tiempo a esta parte ha perdido el miedo a hacerlo, convencida como está de su inocencia y de que, en este caso, ha habido un afán de "ensañamiento por parte del fiscal para mediatizar su caso. Han sido ocho años muy duros", reconoce, "pero no han minado mi ánimo ni mi determinación: por fin llega el momento de aclarar todo y acabar con lo que entiendo que ha sido un ensañamiento del fiscal para mediatizar su caso".

Los Alcántara, en el primer episodio de 'Cuéntame'. Cinemanía

La Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para ella y 27 para Imanol Arias por 7 y 6 delitos fiscales respectivamente. Para Miguel Ángel Bernardeau, el marido de Ana, pide 18 años. Ambos llevan defensas separadas.

En este tiempo ha habido clientes famosos, como Sabina, Posadas y Robles, que o bien regularizaron su situación o no llegaron a juicio porque la cuota presuntamente defraudada no superaba los 120.000 euros para ser considerado delito. El fiscal acusa a Fernando Peña de edificar una complicada arquitectura legal para ocultar parte de las ganancias de sus clientes a la Agencia Tributaria.

La actriz siempre ha manifestado que no era conocedora de este sistema de tributación, por lo que no sabía que estaba incurriendo en un delito. Y ha manifestado que hay errores de bulto en la instrucción, además de un ensañamiento contra ella.

"Hacienda ya ha admitido que no hay delito en los ejercicios inventados y basados en Wikipedia. Los demás, ya fueron resueltos por vía administrativa", ha precisado en Vanitatis.

La estrategia legal de Duato pasa por conseguir que los cuatro presuntos delitos fiscales que se le imputan de 2014 a 2017 sean archivados. Otra cosa son los delitos presuntamente cometidos en 2010, 2011 y 2012, que además ya se liquidaron en la vía administrativa. Por estos podría enfrentarse a una horquilla de entre 3 y 18 años de prisión.