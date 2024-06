Nacho Vidal se enfrenta a siete años de cárcel por el ritual del sapo bufo que provocó la muerte del fotógrafo José Luis Abad

El actor de cine para adultos, Nacho Vidal (Ignacio Jordà), se enfrentará a siete años de cárcel en la causa en su contra por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante el llamado ritual del sapo bufo después de que hace un par de meses la Audiencia Provincial de Valencia revocara el sobreseimiento provisional de la causa.

En el escrito de acusación, adelantado por el diario Las Provincias, y al que ha tenido acceso 20minutos, la acusación particular ejercida por una de las hermanas de la víctima pide que Vidal sea condenado, junto a su prima, por un delito de homicidio imprudente y otro contra la salud pública.

En el documento, el letrado Javier Villarubia alega que el actor debe ser procesado por estos delitos porque "asume la función de director del rito, que se lleva a cabo en su propio domicilio, atribuyéndose un conocimiento especial sobre esta clase de ceremonias". Además, apunta a que la dosis de dimetiltriptamina (DMT) que tomó el fallecido y que, según la autopsia, combinó con cocaína, "la sacó el propio investigado de un cajón de un mueble de su cocina, tal y como se recoge en la grabación de la cámara de seguridad".

La acusación alega que Vidal "conocía la toxicidad de la sustancia que iba a administrar al fallecido y, pese a ello, no adoptó ninguna precaución ni antes ni durante su administración", y también apunta a que el actor no tiene ninguna formación médica, por lo que no tomó "ninguna medida preventiva" a la hora de administrar la dosis, "ni determinó su pureza", a la vez que tampoco conocía el estado de salud del fallecido. "No procuró que en el lugar de la administración hubiera alguna clase de asistencia médica" ni llamó a Emergencias cuando Abad perdió el conocimiento, añade.

"Siguieron con la ceremonia"

Vilarrubia también hace hincapié en que el investigado conocía la incompatibilidad del DMT y la cocaína y menciona que la prima del actor reconoció que Abad le contó que había consumido drogas y, aunque "negó habérselo dicho a su primo, en esa conversación le dijo al señor Abad que al día siguiente le confirmaba si había algún problema", por lo que la acusación da por hecho que sí informó al actor, que en todo momento ha negado que conociera esta circunstancia.

En el documento también se incide en la carencia de conocimientos médicos de todos los investigados, dado que cuando el fallecido se desmayó "siguieron con la ceremonia", algo que se ha podido demostrar gracias a un vídeo encontrado en el móvil de Vidal. Para un tercer investigado, además, piden que sea procesado por encubrimiento.

El delito de homicidio por imprudencia grave está penado, según el Código Penal, con la pena de prisión de uno a cuatro años, mientras que el delito contra la salud pública conlleva de seis meses a tres años y una multa de seis a doce meses.

El supuesto ritual tuvo lugar en el domicilio de Vidal el 28 de julio de 2019, momento en el que la víctima habría muerto tras consumir la sustancia que este le dio a inhalar y tras haber tomado cocaína.

En septiembre de 2023, el juez ordenó el cierre de la investigación y exculpó al actor porno tras considerar que no era responsable de la muerte de la víctima, quien realizó el rito de manera voluntaria y que previamente también había consumido cocaína, pero este marzo pasado la Audiencia Provincial de Valencia revocó esta decisión.