Feijóo culpa a Sánchez de "agravar" la presión migratoria y aboga por el equilibrio sensato: "Aquí se viene a trabajar, no a delinquir"

El líder de la oposición ha exigido contundencia al resto de partidos a la hora de abordar la inmigración, uno de los temas sobre los que giran las elecciones europeas en todos los países miembros. En lo que respecta a España, Alberto Núñez Feijóo ha enumerado las respuestas que daría ante la crisis migratoria de la que culpa al Gobierno de Pedro Sánchez: "La presión migratoria y concretamente la inmigración irregular son grandes desafíos europeos. Es verdad que España no es el único país que se enfrenta a ellos pero sí que tenemos una condición muy especial porque tenemos la frontera sur de Europa. Sánchez ha agravado el problema y otros solo se quedan en la protesta".

Frente a este "agravio" y una la falta de respuesta que cree que hay por parte de otros partidos, el popular aboga por un equilibrio sensato: "Aquí se viene a trabajar, no a delinquir", ha señalado con relación a los inmigrantes. De este modo, el líder de la oposición ha puesto en valor el pacto migratorio de la UE, que si bien "es un gran paso", se quedaría corto para el PP: "Queremos ir más allá: las fronteras de la unión no solo son geográficas hay espacios del estado de bienestar. El proyecto europeo es solidario y debe asegurar la migración regular. Que las personas que quieran formar parte de la UE adquieran un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como es la igualdad entre hombres y mujeres".

Durante un mitin en Santa Cruz de Tenerife, el popular ha desgranado algunas medidas que incluye el PP en su programa electoral del 9J para dar solución a este asunto. Como es una mayor presencia de la Guardia Europea en fronteras y costas españolas con alta presión migratoria, endurecer la lucha contra el trafico de inmigrantes de la mano de Europol, agilizar la expulsión de quienes tienen condenas de penas de cárcel y acuerdos con terceros países para gestionar los flujos migratorios y el retorno de los irregulares.

El popular ha puesto en valor la próxima cita electoral. "España se juega mandar un mensaje a los europeos porque no queremos ser una anomalía democrática en Europa, no queremos que el presidente del Gobierno controle a los tribunales, a los medios de comunicación y a las comisiones del mercado de valores o de la competencia; no queremos un Gobierno que no distinga entre el Estado y el Gobierno". Y la única institución capaz de frenar es Europa, ya que es "el límite a los desmanes de un Gobierno que está invadiendo los poderes y que ha considerado que los poderes del Estado no son más que una extensión del Gobierno".

Para eso ha pedido el voto para el PP, la única papeleta que podría garantizar el cambio de Gobierno. En este sentido ha vuelto a denunciar la pinza PSOE-Vox en la recta final de la campaña europea. "Hoy Vox y el PSOE se han aliado para tumbar los presupuestos de Sevilla. La campaña de Vox parece diseñada por Sánchez y ahora dicen que votando a vox también gobierna el PP, ya veo", ha ironizado. "Quien quiera dar un revolcón de verdad al PSOE que coja la papeleta del PP, el resto de voto fortalece la presencia de Sánchez".