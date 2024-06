La primera jornada de la EvAU en Madrid: franquismo, Guerra de Independencia y Rousseau

"Siempre te meten mucho miedo, que es muy difícil, pero el primer examen de Lengua ha sido bastante fácil", explica Miguel tras salir de sus exámenes de selectividad. Como él, 39.243 alumnos han iniciado este lunes las Pruebas de Acceso a la Universidad (EvAU) en la Comunidad de Madrid. Sobre las 9.30 horas las aulas de las universidades se llenaban para descubrir las preguntas de Lengua y Literatura, una de las primeras pruebas a las que harán frente durante esta semana, hasta el 7 de junio, cuando finalizará esta etapa.

"Estaba bastante nervioso cuando me he levantado. Al empezar el examen era como que no me acordaba de las cosas y ha sido un poco estresante", comenta Darío. En el primer examen, los temas centrales eran el Realismo y la literatura posterior a 1936, preguntas que, la mayoría de los estudiantes, califican como fáciles. Tras la prueba de Lengua, los nervios se han calmado a la hora de hacer la segunda parte. Este año, como novedad, se podía elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía.

"Los exámenes han sido lo mismo que hemos estado repasando en clase y todo eso, pero sí que ha habido alguna que otra sorpresita en la que han ido a buscar", comenta Alejandro, del instituto San Gabriel, en el distrito de Carabanchel. En concreto, se refiere al comentario de texto de Historia de España sobre las leyes de imprenta del periodo de la Guerra de Independencia. "No era muy específico, había varios temas que comentar, pero tienes un espacio muy limitado. La mayoría en la clase hemos salido refunfuñando", ha añadido. Además de esto, se ha preguntado por los fundamentos ideológicos del franquismo en el contexto histórico europeo. En Filosofía, el protagonismo lo han tenido Rousseau y Santo Tomás de Aquino. La jornada del lunes acabó con la asignatura de Inglés o la lengua extranjera de elección. La semana de exámenes se extenderá todavía hasta el viernes.

Lucía, Leire y Marta tras realizar la selectividad en Madrid. José González

Desde hace varias semanas los alumnos de Bachillerato llevan repasando y preparando apuntes para enfrentarse a estas pruebas que determinarán la carrera que podrán estudiar el próximo curso. "He estado estudiando cuatro horitas por la mañana y dos por la tarde más o menos. Además, salía a entrenar y desfogaba bastante de la mente", explica Daría. Por su parte, Leire opina que podrían haber repasado mejor los apuntes: "Creo que en mi caso he empezado un poco tarde, como lo tenía ya hecho de todo el curso, pues, no me ha costado tanto, pero sí que es verdad que al final da bastante pereza empezar". Claudia también admite que no ha dedicado todo el tiempo que le hubiera gustado a repasar: "Estábamos todos muy cansados de estudiar segundo de Bachillerato. Ha sido más recuerdo de todo lo que hemos hecho en el curso".

Junto a los alumnos, sus profesores les han acompañado en esta primera jornada para darles los últimos consejos. Rocío, docente de Biología y Geografía, considera que su grupo ha ido bien preparado y con motivación. Además, señala que las nuevas pruebas de selectividad facilitan las cosas: "Cuando nosotros hicimos la selectividad, en su día o elegíamos A o B y no había más. Ahora pueden elegir entre muchas opciones. O sea, que lo tienen más fácil".

Brian, Luis y Alejandro tras hacer la selectividad en Madrid. José González

La media de selectividad supone el 40% total de la nota para acceder a la universidad. El 60% restante corresponde al desempeño durante Bachillerato. ADE, Derecho o Ingeniería son algunas de las opciones que se plantean estudiar estos alumnos. Alejandro, Luis y Brian están quieren estudiar Ingeniería Industrial de la Politécnica, Ingeniería Informática y Medicina, respectivamente. "Estamos apretando lo máximo posible para lograr entrar", confiesa Alejandro. "Yo ya he valorado la posibilidad de una privada y ya tengo un plan B por si fracaso", expone Luis. Por su parte, Brian también está buscando centros privados o grados de Formación Profesional porque le piden mucha nota para medicina y cree que Historia le bajará la media: "No lo veo viable".

Otros estudiantes como Daría se decantan por carreras de Humanidades: "Mi primera opción es Historia. Siempre me ha llamado mucho la atención la historia, siempre he tenido pasión, he leído muchísimo, me encanta conocer de dónde venimos, por qué pasan las cosas que pasan, por qué hoy somos España". Otros, sin embargo, aún tienen que aclararse: "Aún no sé lo que quiero hacer porque. Apliqué en una privada, pero sabía que no iba a ir al final, por eso anulé la reserva. Me gustaría estudiar algo relacionado con ADE".

Las notas finales publicará el 13 de junio, a las 12.00 horas. Para solicitar revisiones, se ha establecido el periodo entre el 14 y el 18 de junio hasta las 14.00 horas. La preinscripción universitaria abrirá desde el 7 al 28 de junio. Los interesados podrán consultar el listado de admitidos el 12 de julio y podrán presentar reclamaciones desde este día hasta el 16 de julio. El viernes la mayoría de los alumnos habrán terminado esta jornada de exámenes y ya tienen en mente la manera de celebrarlo. "Ya me han llegado noticias de que iba a haber una fiesta. Por mi parte y de muchos compañeros vamos a celebrarlo, pero por todo lo alto", comenta Alejandro con una sonrisa.