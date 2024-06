Cinfa cambia la caja de Lorazepam después de que una mujer tomara las pastillas por error, pero el nuevo envase desata otra polémica

La farmacéutica Cinfa ha cambiado el color de la caja de Lorazepam. Tras las quejas de los usuarios, que llegaron a denunciar por redes sociales que el nuevo tono morado utilizado en el envase de este medicamento era muy similar al de la Loratadina, la compañía farmacéutica ha decidido rediseñar la caja del producto. Este, por tanto, será verde a partir de ahora. Sin embargo, los usuarios han vuelto a manifestar sus quejas, ya que la caja de Lorazepam se parecerá ahora a la de Fluoxetina, también del mismo color y que guarda, además, un uso similar.

La historia de todos estos cambios comenzó a través de un mensaje publicado en X, antes Twitter, que consiguió hacerse viral. En él, un usuario denunció que su madre, de 77 años, había estado "durante cinco días tomando el doble de Lorazepam" debido a un cambio en el color de su caja que la compañía Cinfa había decidido implantar.

Así, como relataba el usuario, su madre había confundido el envase de este medicamento con el de la Loratadina, de similar color. De hecho, tal y como podía comprobarse en la propia imagen que este usuario publicó en sus redes sociales, ambos productos tenían el mismo aspecto: de color blanco con tonos morado y el mismo dibujo a la derecha.

Mi madre durante cinco días tomando el doble de lorazepam y sin tomar las pastillas de la alergia.

La mujer, por tanto, estuvo varios días tomando por error el doble de pastillas de un ansiolítico de alta potencia, mientras que durante esos días dejó de tomar las de alergia. Por este motivo, el usuario denunciaba que su madre tuvo que escribir con rotulador para qué era cada cosa, lo que generó el apoyo de muchos usuarios que reclamaron un cambio.

Cambio a verde, pero mismo problema

Tras atender todas estas quejas, la compañía farmacéutica anunció que realizaría cambios en los envases. Por ello, tal y como ha anunciado Cinfa, ha sido este 31 de mayo cuando la caja de Lorazepam ha llegado a las farmacias ya con un nuevo color. "Cinfa detectó que sus presentaciones de Loratadina y Lorazepam presentaban similitudes en el nombre y el mismo color en el estuche y, para mejorar su identificación, hace unas semanas inició los trámites necesarios para cambiar el color de Lorazepam a verde", expresa la empresa en su página web.

"Este cambio ya ha sido autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y todos los trámites han sido completados, por lo que los nuevos envases de Lorazepam llegarán a las farmacias a partir del 31 de mayo", añadía en su comunicado. Pero este nuevo color, sin embargo, ha desatado de nuevo las críticas de sus compradores ya que, al cambiarlo a verde, su envase ahora guarda similitud de nuevo con otro producto, Fluoxetina, utilizado para tratar la depresión.

"Bravo por Cinfa que hace caso a un hijo preocupado que se hace viral en menos de 24 horas. Ahora, con el cambio de color del envase de Lorazepam a verde ya no se parece a Loratadina, solo se parece al antidepresivo Fluoxetina, fármacos usados juntos habitualmente…", ha denunciado un usuario en redes, que ha conseguido también hacerse viral.

El nuevo packaging del producto ha vuelto, así, a desatar las críticas, por lo que muchos usuarios han lamentado en redes que no exista una regulación general para solucionar este tipo de problemas. "Necesitamos un rediseño de los envases" exclama un mensaje publicado en la red social. "Yo en la farmacia intento no dar cajas similares. Y si no ahí mas remedio les apunto para que es cada cosa", expresa un farmacéutico.