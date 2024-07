Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa en el exilio: "Veo a la Bielorrusia democrática en la UE en el futuro"

Sviatlana Tsikhanouskaya (Mikashevichy, Bielorrusia, 1982) vive entre Lituania y Polonia, y no lo hace por gusto: es la líder bielorrusa en el exilio desde que en 2020 ganase -según toda la comunidad internacional- las elecciones presidenciales. Las artimañas del régimen de Alexandr Lukashenko, que este sábado cumple 30 años en el poder, se activaron para que él siga en el poder y la candidata preferida de la sociedad, aupada a esa condición tras ser apartado su marido (encarcelado), tuvo que huir de un país al que sueña con volver. Tsikhanouskaya atiende a 20minutos y responde a cómo se le planta cara a ese régimen, el papel de Putin o la reacción de la Unión Europea ante la causa bielorrusa. Sueña con un país mucho mejor, distinto, democrático para sus hijos.

¿Cómo se lucha contra el régimen de Aleksandr Lukashenko? ¿Qué herramientas se necesitan para derrotarlo?Luchamos contra el régimen en varios frentes. En primer lugar, nuestro enfoque implica debilitar al régimen aislándolo internacionalmente y aumentando la presión mediante sanciones selectivas que sean eficaces y no tengan lagunas. Aunque las sanciones por sí solas no son una bala de plata, pueden servir como una poderosa herramienta cuando se aplican con eficacia. En segundo lugar, nos comprometemos a reforzar nuestra sociedad civil y nuestros medios de comunicación independientes, que son vitales para combatir las tácticas opresivas del régimen. Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la lucha contra la propaganda y nuestros periodistas son algunos de los más valientes del mundo; muchos están ahora en la cárcel por su trabajo. En tercer lugar, nos dedicamos a preservar nuestra identidad nacional, nuestra cultura y nuestra lengua, especialmente ahora que Rusia intenta borrar nuestra soberanía. En cuarto lugar, estamos recabando apoyo internacional, estableciendo instituciones sólidas y sentando las bases para una futura transición a la democracia.

¿Hay que enfrentarse del mismo modo al régimen de Putin en Rusia?Definitivamente sí. Empecemos por el hecho de que es Putin la razón por la que Lukashenko conservó el poder. En 2020, el pueblo bielorruso dijo abrumadoramente que Lukashenko debía irse. La mayoría de los bielorrusos participaron en las protestas. Pero Lukashenko permaneció en el poder sólo porque Putin le brindó todo su apoyo. En esencia, el pueblo bielorruso se oponía a dos dictadores: Putin y Lukashenko. Y ahora en el país hay una guerra entre dos dictadores contra el pueblo bielorruso. Por supuesto, los bielorrusos no pudieron hacerles frente solos. Ahora vemos que Ucrania resiste a duras penas incluso cuando recibe ayuda del mundo entero. El principal objetivo de Putin es recrear el imperio. Y Bielorrusia es lo último que rechazará. Sin debilitar al régimen de Putin, no podremos liberar Bielorrusia.

¿Qué lecciones ha aprendido durante estos años de exilio?

Si hay algo que he aprendido es que no podemos hacerlo solos. Necesitamos una fuerte solidaridad internacional y debemos recordar constantemente la situación de los bielorrusos. Estoy muy agradecida por tener tantos amigos que nos apoyan entre los líderes mundiales. No es un sprint, es un maratón. Me ha demostrado lo crucial que es mantener a Bielorrusia en la agenda mundial y seguir creando redes de apoyo. A pesar de los retos, el espíritu y la determinación de los bielorrusos se mantienen inquebrantables, y esto me inspira a continuar nuestra lucha por la libertad.