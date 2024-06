Diez propuestas por la 83ª Feria del Libro: la salud mental y la autoayuda, disciplinas que también se leen

Las larguísimas filas que rodeaban la caseta donde Ángel Martín, periodista y escritor, firmaba el sábado 1 de junio en la Feria del Libro, para sí las querrían Tolstoi y Emilia Pardo Bazán.

Martín no ha escrito una novela negra, ni una romántica, ni una del oeste. El ex presentador de Se lo que hicisteis, va por su 21ª edición de su segundo libro, Por si las voces vuelven (Planeta).

1. 'Detrás del ruido', de Ángel Martín

Detrás del ruido, segundo libro de Ángel Martín. CEDIDA

Antes, Martín escribió Detrás del ruido (Planeta), donde narra su experiencia con altibajos emocionales que terminaron con su ingreso siquiátrico en un hospital. Martín escribió este libro para verbalizar una situación con la que él no contaba, pero que salió a su encuentro igual que el viento o la lluvia en un día de sol. Sus vivencias sirven para otros que han pasado por situaciones similares y que encuentran en los libros una forma de terapia indolora y sencilla.

Vamos a los datos: una de cada cuatro personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. No lo decimos nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud, que define la salud mental como un "estado de bienestar psíquico que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad".

2. 'Mentalmente sano y feliz', de José Luis Lobo

Mentalmente sano y feliz, escrito por el siquiatra José Luis Lobo. CEDIDA

Otro experto en esta materia I(este por formación clínica), José Luis Carrasco, es el invitado hoy lunes en el Pabellón de Europa de la Feria del Libro de Madrid. Lobo habla en una charla con la periodista Ángeles Caballero de sus investigaciones y conclusiones, en forma de libros divulgativos y de eso que llamamos con creciente interés... autoayuda.

Lobo es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad, así como coordinador de investigación del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, donde dirige la Unidad de Trastornos de la Personalidad y el Comportamiento.

Sus libros son, pues, un manual de un 'género' que está en alza porque ayuda a mucha gente a entender que su sufrimiento interior tiene solución, porque "la personalidad es la tendencia a ser de una manera, pero no es lo que somos. No es una etiqueta. Todas las personalidades crecen y maduran, excepto los trastornos de la personalidad, que solo se pueden cambiar con un buen tratamiento".

Mentalmente sano y feliz, y La personalidad y sus trastornos son dos títulos de la bibliografía de Lobo, editados por Arpa Editores, y en ambos relaciona cuidados y atención con felicidad.

3. 'Tu cambio es tuyo', de Sylvia de Béjar

Lo nuevo de Sylvia de Béjar, 'Tu cambio es tuyo'. CEDIDA

Sylvia de Béjar, periodista y escritora, acaba de publica Tu cambio es tuyo (Planeta), un nuevo éxito después de Tu sexo es tuyo, en el que rompe una lanza y muchos prejuicios en favor de las mujeres que cumplen años y se culpabilizan por ello. De Béjar lo llama 'mudar de piel' para lo que ha relatado un libro revelador y optimista que destierra los temores, males y eufemismo de la madurez femenina.

4. 'El arte de sentirse mejor', de Matilda Heindow

Un libro debutante de la joven Matilda Heindow. fCEDIDA

La propia Matilda fue diagnosticada en la adolescencia con trastorno bipolar en su adolescencia, una realidad que, sin duda, ha definido su vida. "Antes, mi enfermedad era mi mayor limitación, pero ahora me impulsa en una nueva dirección, me incita a mejorar para poder demostrar a otras personas que sí se puede", afirma la autora.

Su debut literario, El arte de sentirse mejor (Oberon), pone al servicio del lector todas las técnicas, herramientas y formas de pensar que ella misma no tuvo durante su crecimiento.

5. 'Recupera tu mente, reconquista tu vida', de Marián Rojas

El último libro de Marián Rojas Estapé, un fenómeno de ventas. CEDIDA

Tras Encuentra tu persona vitamina (un fenómeno absoluto de ventas y de fans), la sicóloga Rojas Estapé regresa con este manual sobre cómo combatir la impaciencia y la irritabilidad que produce la sociedad actual, donde todos estamos conectados por la cultura de la inmediatez. Este volumen aborda el perfil de los drogodependientes emocionales inundados de múltiples distracciones par ayudarles en su concentración.

6. 'El libro de la toalla', de Allan Percy

'El libro de la toalla' oferta un sinfín de consejos. CEDIDA

Este libro ofrece 99 breves capítulos que ayudan a relajarse, aprovechar el momento y soñar con lo que se quiere hacer con la vida cuando acaben las vacaciones. Incluye recetas para la existencia, técnicas de relajación, visualizaciones, pequeños cuentos optimistas y juegos para imaginar cómo se desea vivir, junto con anécdotas sobre el verano de grandes personalidades. Detrás de este nombre de coach está el barcelonés Francesc Miralles.

7. 'Las ventajas de mandarlo todo a la mierda', de Sarah Knight

'Las ventajas de mandarlo todo a la mierda', de Sara Knight. CEDIDA

La escritora presenta en este libro su método #NoMeArrepiento, (Temas de hoy) con el que enseña a valorar el preciado tiempo y a evitar las situaciones odiosas que lo roban: horas extra en el trabajo, cuidar de un bebé ajeno, ir a un banquete por compromiso o participar en la enésima videollamada.

El libro incluye un cuaderno de ejercicios para poner en práctica las enseñanzas adquiridas.

8. 'Me quiero, te quiero', de María Escaplez

Este cuadernillo ayuda a mejorar las relaciones sanas. CEDIDA

Este cuadernillo de psicología permite encontrar diferentes ejercicios guiados por la autora para aliviar el malestar, potenciar la autoestima, conocerse mejor y cuidar de la salud mental de la mano de la psicóloga del momento, María Esclapez (Bruguera). Inspirado en la teoría de 'Me quiero, te quiero', este formato combina teoría y práctica e incluye ejercicios y propuestas entretenidas, frescas y motivadoras para trabajar en uno mismo y sus relaciones.

9. 'No sé cómo mostrar dónde me duele', de Amalia Andrade

El último libro de la argentina Amalia Andrade. CEDIDA

¿Cuál es la forma más sana de hablar de las emociones y sentimientos? ¿Son sinónimos o palabras completamente diferentes? Estas son las preguntas que la argentina Amalia Andrade aborda en este libro (Temas de hoy) sobre afectos y penas, en el que, a través de una mezcla de datos, anécdotas personales, ilustraciones y fotografías, ofrece una guía para aprender a detectar cómo los cuerpos reaccionan al dolor de la vida diaria y qué hacer para transitarlo.

10. 'Detrás del miedo está la vida', de Lucía Hormigos

'Detrás del miedo está la vida', de Lucía Hormigo CEDIDA

La poesía de esta autora es una forma de escapatoria (Martínez Roca). ¿Quién no ha querido huir de sí mismo en algún momento? Nadie ha nacido con un manual de instrucciones de cómo se vive. No sabemos hacerlo, no tenemos ni idea, estamos aprendiendo mientras vivimos.

La vida es un mar agitado, impredecible y cambiante. Las olas te terminan arrastrando en un viaje fascinante. Sus aguas te guiarán en estas páginas donde, como un tsunami desatado, la autora deja salir todo su ser, lo que le preocupa y paraliza, pero sabiendo que al final de la travesía se encuentra la serenidad y la calma.