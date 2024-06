Kike Calleja responde a Ángel Cristo: "Os estáis pasando, esto no es una barra libre de insultos y descalificaciones"

Desde que Ángel Cristo fue expulsado de Supervivientes por haberse saltado el perímetro de seguridad, poniéndose en riesgo, el hijo de Bárbara Rey ha recorrido los platós de televisión, desde donde no ha dudado en cargar contra todo y contra todos.

Así, uno de los blancos de sus ataques ha sido el periodista y exconcursante de Supervivientes Kike Calleja. Ángel aseguró que un simple comentario suyo acerca de una amistad especial entre Ana Herminia, pareja de Cristo, y Finito de Córdoba acabó siendo una bomba de relojería que estallaría, en gran parte, por culpa de Calleja.

Este lunes, desde el plató de Vamos a ver, Kike Calleja ha respondido a su compañero de reality: "No necesito descalificar a nadie para hablar de nada y cada uno se retrata con sus intervenciones en televisión. No voy a entrar en ninguna guerra ni en ninguna polémica porque no me interesáis".

"Están pasándose ya y esto no es una barra libre de insultos y descalificaciones. Los únicos que mentís sois vosotros y el que sacó el tema de la amistad de Finito y de su mujer fue él", ha destacado el colaborador del matinal de Telecinco.

"No voy a permitir que me sigan utilizando y no voy a hablar más de este tema. Que sigan, que ya tomaré los cauces necesarios. Me dice machista un tío que ha llamado indigente mental a una compañera o ha dicho que las mujeres pisan a los hombres", ha sentenciado Kike Calleja.