Vodafone lanza una promoción con dispositivos gratis por contratar una tarifa convergente

Vodafone lanzó este lunes una promoción por la que los nuevos clientes que hagan una portabilidad de contrato a cualquier tarifa convergente de la operadora se llevarán gratis un dispositivo valorado en hasta 1.099 euros, según el plan contratado.

Vodafone ha seleccionado 33 dispositivos para esta iniciativa, que estará disponible hasta el 1 de agosto, incluyendo smartphones, auriculares inalámbricos, Smart TV, dispositivos para el hogar o tablets, entre otros.

Los clientes pueden acceder a estas ofertas con todas las tarifas de fibra + móvil de Vodafone: yu Móvil + Fibra, Vodafone One Ilimitada Básica, Vodafone One Ilimitada Max, Vodafone One Ilimitada Dúo y Vodafone One Hogar Ilimitable.

Todos los dispositivos cuentan con unidades limitadas. La promoción está restringida a un dispositivo por cliente y lleva asociada una permanencia de 24 meses con Vodafone. Los clientes que contraten una tarifa pero quieran acceder a dispositivos promocionados en tarifas de mayor valor (desde la tarifa Vodafone One Ilimitada Básica) podrán acceder a un precio especial durante el periodo promocional.

Además, los actuales clientes de Vodafone tendrán a su disposición un código de descuento exclusivo y personalizado de hasta 280 euros con el que podrán adquirir cualquiera de los dispositivos incluidos en la campaña promocional.

Este descuento está disponible en la App Mi Vodafone una vez el cliente efectúe la compra del dispositivo a través de este canal o en el resto de los canales disponibles.