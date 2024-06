El Dioni recuerda cómo fue el robo que le hizo famoso en España: "Fue un impulso, quería dar un escarmiento a la empresa"

El Dioni, uno de los ladrones más reconocidos de España, ha visitado este lunes el plató de En boca de todos, desde donde ha recordado su histórico robo y ha explicado cómo es su vida en la actualidad.

Hace 35 años, el Dioni robó un furgón blindado de la empresa para la que trabajaba y se fugó a Brasil. Pese a que su plan parecía perfecto, la felicidad le duró poco y, solo dos meses después del robo, fue detenido en Río de Janeiro.

"Fue un impulso repentino, aunque llevaba unos días planeando cómo dar un escarmiento a la empresa", ha explicado ladrón español más famoso en el plató del matinal de Cuatro. "Me pidieron el favor de cambiarme de guardaespaldas a furgones, lo que ocurre es que en de 250.000 pesetas, pasé a cobrar 60.000. Yo tenía varias propiedades, me vinieron los pago y me dio un arrebato", ha agregado el protagonista.

En cuanto a su salida de España con el botín, el Dioni ha recalcado: "Con un pasaporte falso, fui hasta Ayamonte, de allí viajé a Lisboa y luego cogí un vuelo a Río de Janeiro". Asimismo, el ladrón ha revelado que antes de trabajar como agente de seguridad, fue guardaespaldas de un presidente un banco: "Después de comer con su familia, esta persona se iba a la calle Almagro a echarse la siesta con su querida".

Finalmente, el Dioni ha explicado cómo es su vida en la actualidad: "Vivo en un piso de Moratalaz, en Madrid, y tengo una pensión de 700 euros. Llevo casado 32 años con la misma mujer y todo el mundo sabe lo que hago en mi día a día".