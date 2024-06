Teresa Andrés desvela cómo fue su parto y cómo se siente siendo madre: "No quiero que pase el tiempo y no quiero separarme de ella"

Hace casi dos semanas, la influencer Teresa Andrés Gonzalvo y su marido Ignacio Ayllón, daban la bienvenida a su primera hija, Teresa. Desde entonces, la creadora de contenido no para de presumirla en sus redes sociales y ha aprovechado para responder a todas las preguntas que tienen sus seguidores referente a su hija y, además, ha dado detalles sobre el parto.

"Fue un parto vaginal superbonito. Estuve supertranquila durante todo el parto. Ingresé a las 9:00 am y me pusieron oxitocina. Tuve contracciones muy fuertes y a las 11:30-12:00 me pusieron epidural (un verdadero antes y después). Tuve un parto sin dolor y a las 17:40 nació 'Teíta'", ha explicado la influencer en sus historias de Instagram.

También ha revelado que pudo sacar a su hija con sus propias manos y que fue un momento realmente "impresionante". Sin embargo, ha contado que le dieron puntos vaginales y que ahora la cicatriz se está resintiendo. Es por ello que el reposo lo está cumpliendo de una forma muy estricta.

Historias de Teresa Andrés en Instagram. INSTAGRAM

Por otra parte, ha relatado a sus más de 700.000 seguidores en Instagram como es 'Teíta': "Hemos tenido mucha suerte. Ama dormir y le cuesta muchísimo despertarse por la noche para la toma. Le encanta dormir en su cuna y a veces le tenemos que rogar cariñitos".

Para finalizar, sus seguidores han querido saber cómo se siente tras el parto. "Lo que más destacaría es miedo, llorar sin motivo, atrevimiento, sentimiento de ser insuficiente para todo lo que me da, no querer que pase el tiempo y no poder/querer separarme de ella", se ha sincerado Teresa Andrés.