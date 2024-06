Si algo lleva haciendo Celtas Cortos en sus casi cuatro décadas de vida es no dejar nunca indiferente a su legión de seguidores. Jesús Cifuentes y Goyo Yeves, que se mantienen de la formación original, y Alberto García creen que, con su nuevo disco lo han vuelto a hacer. En él hay mucho de denuncia social, pero también dosis de emociones y diversión.

¿Se necesita la música como espejo de la realidad que nos rodea?Igual en épocas pasadas utilizar la música como plataforma reivindicativa era más popular, pero, desde luego, ese no es el sino de estos tiempos. Ahora no es una tendencia que esté de moda. Somos uno de los raros supervivientes que, desde nuestra música, todavía ejercitan esa filosofía. En realidad hace falta de todo. Hace falta eso pero también otras cosas, como emociones o puro divertimento, que también hay en nuestros discos.

¿Estamos ahora huérfanos de referentes?Ahora mismo, a nivel musical, hay mucha superficialidad. Lo más popularmente consumido entre la gente joven ya sabemos lo que es, y es una especie de encefalograma plano. Eso no significa que, si escarbas, no haya muchas más cosas. Las hay, tanto a nivel musical como ideológico.

"Hoy no queda casi nadie de los de antes". Y, los que hay, ¿han cambiado?(Ríen) Claro. Todo ha cambiado. En los camerinos ya no se comparten las mismas cantidades de sustancias que se podían compartir antes (ríen). Es un ejemplo banal, pero sirve. ¡Pierdes ingenuidad, pero ganas hijos! A ver, cambias porque la vida te va moldeando y se supone que vas aprendiendo.

¡Digo yo que, después de tantos años, habrán ganado pasta!De las rentas nosotros no vivimos, de las rentas viven otros. Nosotros somos obreros de la carretera. Traduciéndolo al lenguaje futbolero, estamos siempre luchando por no descender.

Me sorprende que tengan esa sensación.Es que este es un camino muy largo que tiene altos, pero, sobre todo, muchos bajos. Los bajos es la mayor parte, de hecho. De repente, tienes un momento brillante, como los dos conciertos que hemos hecho en Madrid, que, para nosotros han sido un regalo de la vida, pero el pedaleo es por los subterráneos. Y es ahí dónde nosotros nos movemos. En poder asomar de vez en cuando la cabeza y decir: 'hostia, cómo brilla el sol'.

¿Va pesando la edad?Qué va. Nos pesa lo mismo que nos pesaba antes. Si es que nuestro hábitat es estar en carretera. En el encierro por la pandemia estábamos hechos una mierda, y no tanto por no trabajar, que también, sino por el hecho de estar en casa metidos todo el rato y no poder movernos. Echábamos de menos la carretera, a pesar de que a veces es muy duro. Necesitamos el maltrato para estar bien, fíjate qué contradicción.