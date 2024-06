Koldo García vuelve a dar plantón al Parlament balear y PP y Vox renuncian a su comparecencia

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha 'plantado' por segunda vez al Parlament balear y no se ha presentado este lunes a su comparecencia, prevista para las 10.00 horas, en la comisión que investiga la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional.

Es la segunda vez que Koldo García no acude a la Cámara autonómica a comparecer en la comisión de las mascarillas después de que el pasado 24 de mayo tampoco se presentara.

Ante esta circunstancia, y después de que el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, tampoco haya acudido a su comparecencia, prevista para las 10.30 horas, la Comisión ha aprobado, a petición de PP y Vox, renunciar a la presencia de ambos, a quienes se ha intentado citar hasta en seis ocasiones, todas sin éxito.

En la sesión en la que se ha debatido y votado esta última modificación de la relación de comparecientes, los portavoces de PP y Vox, José Luis Mateo y Patricia de las Heras, respectivamente, han defendido la renuncia a García e Hidalgo ante la imposibilidad de localizarles y la previsión de que, al estar investigados, no respondieran a las preguntas de los grupos parlamentarios. PP y Vox han considerado que la ausencia de Koldo García no alterará las conclusiones y, además, han criticado que el plan de trabajo propuesto por el PSIB no incluía la presencia del asesor del exministro.

Por su parte, el portavoz del PSIB en la comisión, Iago Negueruela, ha acusado a PP y Vox de renunciar a la comparecencia de Koldo García para que las conclusiones se puedan aprobar y publicar antes de las elecciones europeas del domingo y por miedo a que revelara con quién del actual Govern para dejar caducar el expediente de reclamación.

"No han tenido interés", ha lamentado el socialista, que ha instado a los diputados de PP y Vox a, en ese mismo momento, llamar a Koldo García, ya que tienen el teléfono. Negueruela ha calificado la renuncia a García como "denigrante" para la comisión, los diputados y los comparecientes. "Que el principal compareciente no venga es denigrar esta comisión seria para levantar e irse y es finalizar de la peor manera posible", ha concluido.

El portavoz de MÉS per Mallorca en la comisión, Lluís Apesteguia, ha lamentado que no se haya intentado contactar con Koldo García por todos los medios posibles. Para el ecosoberanista "no hay motivos para correr y desconvocar esta comparecencia que justifica la existencia de la comisión".

Finalizan las comparecencias

Este lunes, última jornada de comparecencias, también están citados el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director general del IbSalut, Javier Ureña.

También tienen que comparecer Israel Pilar, presidente de la empresa Sortis, que supuestamente habría pagado 10.000 euros a Koldo García, y que podría ser un "eslabón" de la trama; así como la jefa de contratación del IbSalut, Laura Monserrat Calbó.

Una vez finalizadas las comparecencias, los grupos podrán presentar sus conclusiones hasta las 14.00 horas de este miércoles, momento en el que la Mesa de la Comisión, tras admitirlas, convocará la sesión, previsiblemente, para el viernes, en la que se debatirán y votarán. Las conclusiones serán de nuevo debatidas y votadas en un pleno, que no tiene fecha todavía, para su aprobación definitiva.