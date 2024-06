Gregorio Luri sobre la inclusión: "Si creamos distancias muy grandes entre nuestras intenciones y la realidad, al final no encajan"

Gregorio Luri es un reconocido filósofo, pedagogo y ensayista español. Con una amplia trayectoria académica y profesional, Luri se ha destacado por sus contribuciones en el ámbito educativo y por su análisis crítico en temas de filosofía y política. Su prolífica carrera incluye tanto la docencia en diversos niveles educativos como la publicación de numerosos libros que abordan desde la mitología hasta la pedagogía contemporánea. Su compromiso con la reflexión sobre la educación y la sociedad le ha valido el reconocimiento tanto de la academia como de diversas instituciones, entre ellas el Gobierno de Navarra, que le otorgó la Cruz de Carlos III en 2020.

Por todo ello, es uno de los principales ponentes que ha abordado la situación de la Educación, y la Educación Especial, en las V Jornadas Neurocientíficas y Educativas de la Fundación Querer.

Abordar la Educación desde un punto de vista filosófico. ¿Por qué?Porque no hay temas que no puedan ser vistos con una mirada filosófica. Puedes ver filosóficamente la moda, los tatuajes, las recetas culinarias y, por supuesto, la Educación. De hecho, es el gran tema filosófico. Siempre están las preguntas habituales. ¿Cómo nacemos, hacia dónde vamos, qué sentido le damos a nuestra vida? Y, en este caso, el de la Educción, se añade una cuestión más: la responsabilidad que como seres humanos tenemos a los que nos acompañan en la vida. Y si no les damos una ayuda, pues se van a perder.