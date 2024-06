El emotivo discurso de Toñi Moreno sobre su homosexualidad: "Me robaron un bonito recuerdo de mi primera vez"

Toñi Moreno ha sido la encargada de inaugurar la novena edición de Pride Torremolinos de la localidad malagueña. En su discurso no ha dudado en hablar sobre cómo se ha sentido con su homosexualidad a lo largo de su vida y se ha sincerado con todos los presentes.

La presentadora ha aparecido en el escenario con un vestido inspirado en la bandera del colectivo LGTBI y ha lanzado un mensaje contra la homofobia en el que no se ha olvidado del papa Francisco.

En su discurso, la periodista ha empezado recordando el momento en el que se atrevió a reconocer públicamente su homosexualidad, que fue durante una entrevista a la cantante Laura Pausini, un momento que marcó un antes y después en su vida. Sin embargo, también se ha lamentado por no haberse atrevido a hacerlo antes.

Por otra parte, ha hablado sobre su adolescencia, de su primer beso y de cómo le robaron "un bonito recuerdo de su primera vez" por hacer lo que los demás se esperaban de ella. Además, ha aprovechado y se ha pedido perdido perdón por "ser la primera homófoba con ella misma".

Moreno ha confesado que su hija Lola es "el verdadero motor de cambio", y ha asegurado que hará todo lo posible para que su pequeña no pase por lo mismo que ella. "Quiero un mundo de libertad para ella, no quiero que la miren distinto por no tener papá, no quiero que mi adolescencia sea la suya", ha recalcado.

Antes de finalizar su discurso, la presentadora no ha dudado en dedicarle unas palabras al papa Francisco. Le ha manifestado que los homosexuales están "por todos lados y la mayoría son gente de bien" y ha afirmado contundente que no se va a volver a sentir "pecadora por amar".