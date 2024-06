La dura confesión de la hermana de Blanca Fernández Ochoa: "Decidió suicidarse. Al principio fue tremendo y me dio vergüenza"

La trágica muerte de Blanca Fernández Ochoa, hallada sin vida el 4 de septiembre de 2019 en la Sierra de Madrid, significó un duro golpe para su familia del que aún se están recuperando.

Su hermana Lola Fernández Ochoa ha hablado abiertamente sobre el difícil proceso de aceptar la decisión de Blanca. "Decidió suicidarse y al principio fue tremendo y me dio vergüenza porque éramos una familia tan unida", ha confesado la pequeña de las hermanas en su última conferencia.

Lola –también olímpica, en Los Ángeles 1984, pero que vio truncada su carrera por una lesión– ha creado la Fundación Blanca, que recientemente ha estrenado el documental El viaje. La medalla de la salud mental para concienciar sobre un problema tabú en la sociedad actual.

"El objetivo de la Fundación es apoyar al deportista, sobre todo cuando se retira. Pero para poder apoyarle en ese momento, hay que hacer una especie de seguimiento, hay que estar apoyando el deportista cuando están activo, cuando se empieza a plantear que se va a retirar y sobre todo en el momento de la retirada, no el momento de la retirada, el día después de la retirada", aseguró Lola en una entrevista a 20minutos.

Sobre la muerte de su hermana, contó: "Nosotros al principio, cuando falleció Blanca, fue todo muy duro, y fue una tragedia tremenda, y entonces nos metimos un poquito como las tortugas, en una carcasa, no queríamos sacar la cabeza. Yo lo hice incluso hasta por vergüenza. Vergüenza de... ¿cómo una familia, con lo que nos queremos, con lo unidos que estamos, con lo que nos quiere la gente, que lo demostraron cuando buscaron a Blanca en la sierra, que se volcó toda España con ella... cómo nos puede pasar una cosa así?".

"Al principio era una sensación de no querer contarlo. "Blanca tiene un accidente", decíamos. Entonces ya cuando pasó el duelo, cuando hemos pasado el duelo, lo he entendido, porque a mí también me ha costado como hermana entenderlo. Y cuando por fin lo he entendido, he dicho bueno, pues que esta tragedia se convierta en algo bonito. Lo que le ha pasado a mi hermana Blanca tiene que servir para que no le pase a nadie más, pero no solo a deportistas", relató Lola a este diario.

Su hija, en un plató

El pasado marzo, Olivia, hija de Blanca, quiso visitar, por primera vez, un plató de televisión para contar cómo recuerda a su madre y lo que supone vivir sin ella.

Para ello eligió el plató de Fiesta, de Telecinco, donde dio una entrevista muy personal. "Yo no he pasado el duelo, lo estoy pasando ahora y el poder soltar lo que sentía lo considero muy importante", aseguró la joven, también deportista, algo que le inculcó su madre.

"Yo tenía un dolor atrapado dentro que creo que lo tenía guardado oculto y he estado haciendo diferentes cosas para no verlo, pero al final creo que hay que ir soltándolo poco a poco", detalló, sobre la desaparición de su progenitora.

Preguntada por qué es lo que recuerda de Blanca, Olivia se sinceró: "Todo. La recuerdo en cada entrenamiento que hago. Cada sonrisa... Para mí era mi madre, una persona completamente normal. Para mí, mi madre a nivel deportivo y de vida siempre estaba con una sonrisa y me ha enseñado a vivir los pequeños momentos".