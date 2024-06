El hijo de John Lennon critica las memorias del príncipe Harry un año después

Fue en enero de 2023 cuando salió a la venta en todo el mundo Spare, las memorias del príncipe Harry —en España tituladas En la sombra—, que tanto revuelo crearon en la familia real británica por las situaciones y escenas de la vida cotidiana que aireaba el duque de Sussex sobre miembros de La Firma como su hermano, el príncipe Guillermo, su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, o su madrastra, la reina Camila.

Pero, a excepción de las secciones especializadas de los medios y de los mayores seguidores de Buckingham Palace y sus entresijos, el resto de personas que se hicieron con un ejemplar lo han ido leyendo poco a poco, sin urgencia. Una de esas personas ha sido Seán Ono Lennon, el hijo de John Lennon y Yoko Ono, que no ha salido precisamente satisfecho de su lectura.

El músico de 48 años ha dado a conocer su opinión sobre la autobiografía del marido de Meghan Markle un año y medio después de su publicación y no parece demasiado satisfecho con el tiempo que le ha dedicado, habida cuenta del juego de palabras con el título original que ha hecho en su cuenta de X, donde tiene cerca de 370.000 followers.

"Mi tan esperada reseña de las memorias del príncipe Harry solo consta de dos palabras: Spare me", ha declarado, que en este contexto puede significar tanto "Ahórratelo" como "Perdonadme". Y eso ha desatado la ira de algunos fans, si bien Seán es alguien que no duda en contestar a sus seguidores.

"A mí me encantó. Hay que ser muy mala persona para no empatizar con lo que le pasó", le decía una seguidora, a lo que el músico le ha contestado: "Yo siento empatía con lo que cuenta. Pero una cosa es eso y otra ser un bufón". En otra respuesta, además, no ha dudado en calificar al hijo de Lady Di de "idiota", y ha criticado la forma en la que "se queja y gimotea" de lo que le ha ocurrido.

ICYMI: John Lennon's Son Slams Prince Harry's Memoir a Year After Release | Click to read more 👇 https://t.co/S3WJaCvSb8 — TMZ (@TMZ) June 2, 2024

Por si acaso, más tarde aclaró un poco su crítica mordaz: dijo que solo había querido divertirse [con su tuit], pero que, si alguien lo duda, él tiene claro que el hijo del rey Carlos "se merece que se burlen" de él como lo hacen de él, aunque se escuda, entre otras cosas, en que este mismo año ganó un Oscar — a mejor cortometraje animado—.