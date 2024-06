La apuesta de Volt, el primer partido que 'solo' habla de la UE: "Buscamos más democracia, más transparencia, más pragmatismo"

Damian Boeselager, Andrea Venzon y Colombe Cahen-Salvador fundaron en 2017 Volt, y lo hicieron después de que la UE sufriera el shock del brexit y todavía con peajes por pagar después de la crisis del 2008. Precisamente Boeselager es el único eurodiputado que tiene ahora mismo el primer partido paneuropeo que existe, y cuyo éxito se apoya de momento en unos resultados más que dignos en los países del centro de Europa. Ahora su apuesta en España se multiplica, con Clara Panella como candidata y con la apuesta de hablar 'solamente' sobre el presente y el futuro de la Unión Europea.

Y el reto no es fácil, menos aún en un contexto en el que los temas nacionales lo copan todo. Las elecciones europeas del próximo 9 de junio parecen presentarse como un nuevo plebiscito entre Sánchez y Fejióo, por lo que el terreno de juego no se le pone cuesta abajo precisamente a Volt, que no quiere choques patrios... sino apuestas europeas.

"Lo que intentamos es sobre todo de momento hacer mucha campaña en redes sociales, por ejemplo, porque también vemos que nuestro proyecto está teniendo mucho éxito con la población más joven, que al final buscan un proyecto que les ilusione mucho más que todos los proyectos que ya existen en la política tradicional", explica Panella a 20minutos en una conversación telefónica mientras sigue recorriendo España tirando de "originalidad" en sus apuestas para acercar la UE a la gente.

A Volt le gustaría y cree que debe participar en los debates con el resto de formaciones porque como partido paneuropeo "sí que tenemos representación, aunque sea en otros países". Las líneas a seguir se han ido cocinando durante años y llevan siempre la etiqueta de 'europeas', aunque el contexto a veces no ayude demasiado. "Creo que se requiere un poco más de debate europeo, y que ya la población también lo quiere, y en ese sentido, por ejemplo, un partido como Volt es muy necesario porque es el único partido que realmente está poniendo sobre la mesa propuestas pragmáticas sobre el futuro de la Unión Europea", añade la candidata.

Según Panella se ha avanzado mucho en este sentido en los últimos años, sobre todo después de la última legislatura. "Sí que vemos ese debate europeo evolucionando mucho más, desde luego, en comparación con 2019. Bueno, es que no hay ni punto de comparación, pero yo creo que en España se sigue haciendo mucha campaña nacional", asume, con una apuesta además intergeneracional en la búsqueda del voto.

Bien es cierto que, como aclara Panella, los jóvenes sí que pueden estar más implicados en estas elecciones europeas. "Los jóvenes que sí que son muy conscientes de los beneficios de la Unión Europea sí se sienten muy atraídos a votar porque ven la necesidad de tener una voz que siga promoviendo esa integración en la Unión Europea. Pero también vemos una población adulta que no necesariamente nació ya en la Unión Europea y que es muy consciente de los beneficios que ha traído la Unión Europea. Y que no tiene una complacencia con la democracia que tenemos ahora", explica.

¿Y cuáles son las prioridades de Volt para el 9-J? Lo primero, para Panella, "es cambiar el sistema de gobernanza y mejorar el proceso de toma de decisiones para que, por ejemplo, eliminar el veto, para que ningún país pueda bloquear decisiones que nos afectan a millones de personas. Creo que esa es la base para luego poder encontrar solución a todos los temas a los que nos enfrentamos como UE. Asimismo, pide ambición en temas más concretos.

Pone como ejemplo de esto "una reforma de la PAC", con la que además parecen estar de acuerdo la mayoría de partidos. "El hecho de que esas ayudas que promueve la PAC lleguen a los pequeños agricultores y a los pequeños ganaderos, que son realmente los que están sufriendo y que están en una situación más vulnerable, entonces tenemos que asegurar que la PAC sirva para hacer una transición ecológica justa, que tenga en cuenta a esos pequeños agricultores y que les ayude a transicionar a una agricultura mucho más sostenible", expresa la candidata de Volt en España.

"Por otra parte vamos a tener el tema de la ampliación de la Unión Europea, que esto va a ir de la mano con la reforma de la Unión Europea, esos son ya dos debates que no pueden ir el uno sin el otro, pero tenemos que dar respuesta ya a todos los países que llevan 10 años esperando para entrar en la Unión Europea, y esto va a ser uno de los temas de la próxima legislatura", a lo que suma también "los asuntos de Exteriores y Defensa", que generan importantes consensos en el qué, aunque no tanto en el cómo. "Creo que ya es más que evidente que la Unión Europea necesita hablar con una sola voz y plantearse qué rol quiere jugar en el mundo. Lo estamos viendo ahora con la invasión de Rusia, con el conflicto Medio Oriente y creo que esto va a ser una de las cosas que más van a definir los próximos cinco años", termina Panella.

Tres preguntas a... Clara Panella (Volt)

¿Cuáles son los tres ejes representativos de Volt?Una cosa es el programa en sí que llevamos para las elecciones europeas, que trata todos estos temas que dices que pocos partidos están poniendo sobre la mesa. Pero más allá de eso, Volt también es un proyecto que quiere cambiar un poco la manera en la que se hace política. También buscamos muchísima más democracia, más representatividad, más transparencia, más honestidad, también mucho más pragmatismo.

