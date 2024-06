La emocionante carta de Sara Carbonero a su hijo: "Darte las gracias por salvarnos tantas veces"

Lucas, el hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas, cumplió este domingo ocho años. Para tal ocasión, la periodista ha echado mano de Instagram y le ha dedicado a su retoño un emocionante mensaje en forma de carta.

"-Mamá, este año felicítame con fotos de cuando era pequeño, por favor. -¿Por qué, cariño? Si es maravilloso ver cómo has crecido y el niño en el que te has convertido. -Ya, es que era taaaaan feliz. Ahora también, ¿eh? Pero bueno, es que así me ayuda a recordar de dónde vengo para saber a dónde voy", comienza su misiva la periodista.

"Dicho y hecho", señala. "Desde que naciste supimos que ibas a ser una revolución vital en casa, que buscarías tu hueco y tu manera de decir: 'estoy aquí' y soy diferente y único. Lo que no intuíamos era el nivel de aprendizaje que viviríamos contigo cada día. Tu rebeldía, sentido del humor, tus ocurrencias, tu curiosidad sin límites, tus ojos siempre bien abiertos al mundo, tu sonrisa inigualable...", enumera Sara.

"No cambies nunca, por favor. Eres necesario. Pásalo bien, manojito de alegría. Y nunca dejes de volar. Te amo", sentenciaba la comunicadora.

Hay que recordar que Lucas es el segundo hijo del matrimonio que formaron en su día Sara e Iker. Fue el 3 de enero de 2014 cuando la ya expareja daba la bienvenida a su primer hijo en común, Martín. Poco más de dos años después, en 2016, nacía Lucas.