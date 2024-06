Un empleado de María Pombo, y ex de Marta, revela cómo es trabajar con ellas: "Es ponerte 10 escalones por encima del resto"

La familia Pombo se ha convertido en una de las más mediáticas del país. María Pombo es, con 3,2 millones, una de las mujeres con más followers en Instagram en nuestro país. A su fama le siguieron sus hermanas, Marta y Lucía.

La mediana de ellas, Marta, se casó con Luis Antón, su novio después de más de ocho años de relación. Pero tan solo un año después decidieron separarse.

En la actualidad, Antón trabaja junto a las Pombo en una de sus empresas y, ahora, ha revelado cómo es hacerlo. ''Trabajar con los Pombo es una maravilla. Es ponerte 10 escalones por encima del resto. Es una gozada'', ha comentado en el pódcast de Lorenzo Remohi.

Con respecto a cómo es trabajar con su ex, ha indicado: ''Trabajamos mejor ahora que antes. Ella ve lo que sufro cuando no se vende la estantería, ella ve lo que me duele y lo que yo lucho por Tipi (su empresa). Entonces Marta es la primera que dice: 'me pongo a luchar contigo'''.

Además, ha dejado claro lo importante que es María Pombo para su marca. "Muchísimo. Nos hemos intentado desvincular. Llegó un punto que dijo esto en algún momento tiene que volar solo. La realidad es que necesitamos a María siempre".