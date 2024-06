Carlo Costanzia padre se niega a conocer a Alejandra Rubio, novia de su hijo, y Terelu Campos: "Las considera de segunda"

Carlos Costanzia padre volvió a sentarse en un plató de televisión tras dos décadas alejado del poco mediático después de hacerlo este viernes en ¡De viernes!, donde defendió a sus hijos, quienes han sido atacados en los últimos tiempos.

Pietro y Rocco, los hijos pequeños del italiano están acusados de un supuesto intento de asesinato y, Alessandro Lequio, ha sido uno de los colaboradores que ha sido más duro con ellos. Por eso, el exmarido de Mar Flores arremetió contra él, llegando a tacharle incluso de maltratador.

Además, los colaboradores se interesaron por saber si ya conocía a la novia de su hijo Carlo, Alejandra Rubio, a lo que dijo que no. Tampoco a la mediática madre de esta, Terelu Campos.

Las razones, según informó horas después Fiesta, es que las considera "de segunda categoría". Así lo aseguró Aurelio Manzano. "Me dicen que él considera que ni Terelu ni Carmen tienen la suficiente enjundia o nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas. Es decir, las considera de segunda categoría y las compara con la gran María Teresa Campos, a la que sí profesaba mucho respeto por su labor periodística", explicaba el tertuliano, que entró por teléfono.

"No tiene ningún interés en conocerlas, no les tiene ningún cariño ni ningún respeto. No tiene ninguna intención ni ninguna gana de tener ninguna relación amistosa ni con Carmen ni con Terelu", explicaba el periodista.