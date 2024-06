Hamás y Netanyahu recelan del plan de paz de Biden mientras Israel anuncia otra operación sobre Rafah

Solo unas horas después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, hiciera pública el viernes una última propuesta de tregua consensuada con Israel para detener la guerra en Gaza, tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como la cúpula de Hamás se mostraron este domingo reticentes ante lo que ambos parecen considerar un acuerdo ambiguo que no protege sus demandas. Mientras se concretan los términos, Tel Aviv anunció el comienzo de una nueva operación en el centro de Rafah, concretamente en el campamento de desplazados de Yabna.

"La parte israelí necesita anunciar explícita y claramente su compromiso de alcanzar un acuerdo que conlleve a un alto el fuego integral, una retirada completa de Gaza, y la entrada sin restricciones de ayuda para albergar y ayudar a los desplazados", dijo el sábado Osama Hamdan, alto funcionario de Hamás. Hamdan criticó que la formulación de Biden, que alude al fin total de la guerra tras tres fases y a la liberación de rehenes, está basada en ideas y en un "marco general" carente de detalles.

Según el anuncio de Biden, en la primera fase de seis semanas habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de la Franja y serían liberados varios rehenes a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Pero durante esas seis semanas, Israel y Hamás deberán negociar los detalles de la segunda fase que incluiría "el final permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí de la Franja; lo que según el mandatario estadounidense requerirá de un diálogo intenso. En la tercera fase se contempla "un importante plan de reconstrucción para Gaza".

Ophir Falk, principal asesor de política exterior de Netanyahu, confirmó este domingo que la propuesta de Biden es "defectuosa" y "hay muchos detalles por resolver", pero que Israel se comprometió porque quiere "desesperadamente que los rehenes sean liberados, todos ellos".

Por su parte, Netanyahu dijo el sábado que las condiciones de Israel para poner fin a la guerra en Gaza no cambiarían: la destrucción previa de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de los rehenes y lograr que Gaza ya no represente una "amenaza" para Israel. El presidente israelí, Isaac Herzog, mostró este domingo su "pleno apoyo" al Gobierno para que acepte este acuerdo y recordó que, "según la tradición judía, no hay mayor mandamiento que redimir a cautivos y rehenes, especialmente cuando se trata de ciudadanos israelíes a quienes el Estado de Israel no pudo defender". Sin embargo, los dos ministros de partidos ultraderechistas del Gobierno de coalición, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, amenazaron ese fin de semana con tumbar al Ejecutivo si se llegaba a una tregua con Hamás, ya que no será "destruido".

Pese a las reticencias mostradas por las dos partes, el portavoz del Consejo de Seguridad de EEUU, John Kirby, aseguró este domingo que Israel cumplirá con el plan de paz si Hamás acepta la hoja de ruta. A la espera de una "respuesta oficial de Hamás", quiso destacar que responsables del movimiento palestino "ya han dado la bienvenida" a la propuesta.

La situación sobre el terreno aún parece lejos de una tregua. El Ejército de Israel anunció ayer el comienzo de una nueva operación en el centro de Rafah, tras el asalto a gran escala que inició el pasado 6 de mayo en la ciudad a pesar de los avisos de la ONU y las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno. Allí se agolpaban antes de este ataque 1,4 millones de personas, la gran mayoría desplazados de otras zonas de la Franja de Gaza.

Las autoridades sanitarias de Gaza, controlada por Hamás, informaron este domingo de que son ya 36.439 las personas que han muerto en la Franja desde el comienzo de la guerra, el pasado 7 de octubre.