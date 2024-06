La celebración de Terelu y el tamaño de sus copas por la decimoquinta: "Hala, a criticar"

El Real Madrid se proclamó este sábado campeón de la Liga de Campeones 2023-24 después de vencer en la final al Borussia Dortmund en Wembley (0-2), un resultado que le ha permitido alzar la decimoquinta 'Champions' de su historia y consolidarse como el rey del continente.

El equipo merengue celebra este domingo por la tarde su decimoquinta Champions League en un recorrido por la capital en el que visitará la Catedral de la Almudena, la sede de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y Cibeles antes de la fiesta que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu.

Eso, el equipo, porque sus seguidores llevan haciéndolo desde el pitido final en Wembley. Una de sus más famosas hinchas, Terelu Campos, lo volvió a hacer a su manera. Y, de nuevo, como ya ocurriera con el paso a la final, se ha convertido en tendencia en las redes.

Terelu sabe celebrar la Champions como se merece. Para ella son 17 copas 😂❤️ pic.twitter.com/DsSLt4LYRK — Alexsinos (@alexsinos) June 2, 2024

Lo ha hecho con dos copas de alcohol de gran tamaño y, en tono de sorna, diciendo: "Estoy mal de la voz. Hala Madrid. Decimoquinta Copa de Europa. Una copa no, dos (enseñando al aire su bebida). Y quince porque no me caben. Hala, a criticar", es el mensaje que ha mandado la comunicadora a sus haters.