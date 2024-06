Adele estalla, en pleno concierto, contra un espectador homófobo: "¿Eres estúpido?

Adele ha protagonizado un encontronazo con un espectador en su último concierto en Las Vegas que había cargado contra el colectivo LGBTQ+. La artista, que siempre se ha mostrado muy reivindicativa en temas sociales, no dudó en reprocharle sus palabras y recordarle que este tipo de comentarios no tienen cabida en sus shows.

Mientras la intérprete de temas como Easy On Me o Set Fire To The Rain estaba hablando, el asistente en cuestión gritó desde el público que "el Orgullo apesta". Unas palabras que hicieron que la artista estallara.

"¿Eres jodidamente estúpido?", se dirigió a él. "¿Qué has dicho? ¿Vienes a un jodido concierto mío a decir que el Orgullo apesta? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?", le recriminaba, visiblemente enfadada.

"El ORGULLO apesta"



Adele: "¿Qué fue eso? ¿Acabas de decir que el orgullo apesta? Venis a mi concierto y decis eso ¿sos estúpido? No seas ridículo!! Si no tenés nada bueno qué decir, cállate" 🏳️‍🌈♥️



pic.twitter.com/xs7MaBgUN9 — Gabb (@fxckingdaydream) June 2, 2024

La intérprete, antes de seguir cantando, quiso desear a todos los asistentes, menos a esa persona, un feliz Orgullo: "Feliz orgullo a todos, menos a ti", le dijo, ante el aplauso del auditorio.

El vídeo del momento se ha hecho viral en las redes sociales, donde los internautas aplauden la reacción de la artista.