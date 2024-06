El motivo por el qué Amador Mohedano 'se escondió' en el homenaje a Rocío Jurado: "Se le ve muy desmejorado"

Este 1 de junio la familia Mohedano celebró una ceremonia en homenaje a al 18 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. La jornada estuvo marcada alguna que otra ausencia, como la Gloria Camilia o la de Rocío Flores. A diferencia de estas, Amador Mohedano si que se acercó hasta el cementerio de Chipiona, aunque lo hizo 'a escondidas' después de estar en pleno proceso de embargo de la finca que su hermana le dejó de herencia.

Amador escuchó parte de la misa entre bambalinas, escondido en la sacristía a diferencia del resto de familiares que se situaron en primera fila. Además, se habría ido antes de que terminase la ceremonia en un intento de esquivar a la prensa.

"Yo llevé el control del sonido de la misa, y el sonido está justo debajo del altar. Y además es que está escondido, es que me asomo para saber cómo se está escuchando fuera un poco, una referencia", explicaba el hermano de Rocío Jurado a través de mensajes a los colaboradores de Fiesta.

"Y no, no he ido más a ningún sitio porque... vamos de esa me he venido aquí a mi casa. Tengo muchas ganas de salir y tengo... como tengo una anemia tan grande pues no puedo, me canso enseguida", continuaba explicando Amador.

Este problema de salud habría sido lo que no le habría permitido quedarse hasta el final de la mima, así como responder a las preguntas de la reportera del programa que le esperaba a las puertas de su casa. Durante la pausa del programa, Amador bajó a darle una botella de agua a la chica, quien aseguró que "se le ve muy desmejorado".