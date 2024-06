Y Madrid gritó: "Qué bueno volver a verte, J Balvin"

Vino, vio y venció. J Balvin pasó como una exhalación por Madrid -y horas antes por también Barcelona-, dejando una buena dosis de reguetón, mucho buen rollo y un lleno en el Palacio de Vistalegre ante miles de enfervorecidos fans, la mayoría compatriotas del cantante.

La superestrella mundial y ganador de múltiples premios Grammy Latinos presentó su tour, Qué bueno volver a verte, en un concierto atronador y por momentos espectacular en el que no se dejó en el tintero ninguno de sus grandes éxitos.

Gracias a esto, no hace falta ni ser fan de carpeta del artista de Medellín. Basta con haber salido de fiesta unas cuantas veces en esta última década para, los que asistieron al evento, no pararan de saltar, bailar y, claro, perrear.

Así, todos disfrutaron de Rojo, Con altura, 6 AM, Ay Vamos, Saffari, Mi gente, Colmillo, Dientes, Loco contigo, I Like it, Triple S Ritmo y Qué calor, entre otras. También de Como un bebé, en la que Balvin sacó al escenario a tres niñas para que bailaran con él durante la canción.

Otro de los momentos especiales llegó de la mano de su nuevo tema, que sale la semana que viene pero que el artista quiso presentar, en primicia, durante su show de Madrid.

🚨 POLVO DE TU VIDA



👤 J BALVIN



🗓️ 7 DE JUNIO pic.twitter.com/1hCamujnVr — FuentesDelGenero (@Fuentes_Genero) June 1, 2024

Para el final, el plato fuerte. Nada más volver regresar al escenario por petición popular y tras un amago de haber concluido el concierto, el colombiano sorprendió con tres espectaculares actuaciones que tuvieron su culmen con In da Getto, que hizo que temblaran los cimientos de Vistalegre.

Gira por los cinco continentes

La gira de J Balvin está siendo un éxito rotundo en cada parada y, a medida que esta avanza, sigue consolidándose como uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual, logrando mantenerse en el top 3 de los artistas latinos más escuchados en la plataforma Spotify a nivel global.

Próximamente, el tour continuará recorriendo varias ciudades europeas, prometiendo espectáculos igualmente electrizantes y llenos de sorpresas. Además, este 2024 marca un hecho histórico para el artista en donde logrará visitar cinco continentes.