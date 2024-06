Frank Cuesta, contra Rodolfo Sancho: "Mis hijos juegan al fútbol, el suyo descuartiza"

Después de saberse que Rodolfo Sancho prepara varias demandas para proteger su honor y el de su hijo, Daniel Sancho, a la espera de la lectura de la sentencia el próximo 29 de agosto, Frank Cuesta ha vuelto a alzar la voz contra ellos tras sentirse aludido.

"No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero, normalmente, cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó, no vas por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia, pero bueno, mucho mejor eso que me descuarticen", ha comentado el herpetólogo en el pódcast del abogado Pablo Franco.

Sobre el caso de Daniel Sancho, se ha mostrado, nuevamente, muy duro: "Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos, y la persona esta que ha educado a un hijo y descuartiza, pues lo siento mucho".

"Ellos están ahí porque un miembro de su familia ha descuartizado a una persona, no se sabe si lo ha matado premeditadamente o no, pero está claro que lo ha matado, lo ha descuartizado y lo ha tirado a la basura, así que si yo digo en un directo que obviamente le van a dar pena de muerte o cadena perpetua y si no es así, es que alguien ha pagado al juez, al Fiscal o a alguien es porque evidentemente le van a dar esa pena", sentencia.

Sobre la posible demanda del actor, amenaza con que él también podría emprender acciones legales "por difamación": "Tengo guardados todos los clips donde se ríen del rey, donde hacen broma, tiran mierda los abogados representantes de la familia en televisión".

"Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal de YouTube. Bastantes vidas se han jodido en esa familia, pero si lo quieren hacer conmigo vamos a la guerra", concluye.