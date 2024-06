Dani Martín se rebela contra la "vida ficticia" de las redes: "Abracémonos, apaguemos el teléfono. Vive, que esto se acaba"

Dani Martín se ha mostrado especialmente crítico con las redes sociales. El artista, que hace unos días exhibió su nuevo aspecto, mucho más delgado, en bañador, ahora ha cargado contra las redes desde su perfil de Instagram.

"Con el paso del tiempo me he dado cuenta que esta red social nos aleja de nuestra raíz, de nuestra verdad, nos exige ser guapos, tener planes increíbles, mostrar bolsos, coches, relojes, viajes, bebidas caras, tener la capacidad de estar perfectos las 24 horas del día, mostrar historias de amor donde no existe la comunicación cotándonos que su felicidad es incomparable", ha escrito el madrileño, haciendo hincapié en un aspecto que le toca muy de cerca, por su faceta de artista: "Nos aleja de los espectáculos por estar grabándolos para que todo el mundo sepa dónde estamos".

"Somos un puto microbio en este planeta como para andar perdiendo el poco tiempo que tenemos en toda esa vida ficticia", incide, para después hacer una petición al aire: "Hablemos, abracémonos, apaguemos el teléfono, que no somos Superman. Vive, que esto se acaba".

Además, aunque admite que él tiene Instagram, cree que "hay maneras de usarlo". Así, revela cuál es su cuenta favorita en estos momentos: "Yo he encontrado el Instagram que más me gusta, el de @auntie_mariagalan. Y sí, Instagram es una herramienta muy útil aunque esté llena de gente que lo utilice de otra manera. Ella lo hace de una manera que yo admiro. Por ella y más gente así seguiré aquí", indica.

"También el sentido del humor suma en esta red social y la información relevante. Solo es un punto de vista de un ser humano. Por supuesto el que quiera mostrarnos vidas celestiales y siderales, respeto máximo", concluye el artista sobre este tema.