Feijóo acusa a Sánchez de retrasar la publicación de la amnistía en el BOE: "Tiene miedo a sus efectos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo a Pedro Sánchez de demorar de forma intencionada la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley de amnistía, ya que teme los efectos que pueda tener antes de las elecciones europeas.

En un acto en Zaragoza ante más de 1.500 personas, el jefe de la oposición recordó que tras aprobarse la amnistía en el Congreso, los independentistas "piden un referéndum". "¿Pero esto no era el fin ya el fin del procés? ¿Por qué ahora piden un referéndum? Y si tanta reconciliación supone, ¿por qué no la publican en el Boletín Oficial del Estado para reconciliarse cuanto antes?", se preguntó.

Feijóo tiene clara la respuesta: no lo hacen porque "le tienen miedo a los efectos de esa ley porque es ilegal". "Por eso no la publican, y esperarán a después. Pues bien, este es el triunfo de la peor política".

Además, el líder del PP tiene claro que en última instancia, la Unión Europea frenará esta norma y no dejará "pasar este atropello". "Lo dijo ayer (sábado) la presidenta Von der Leyen y os puedo asegurar que Europa va a estar al lado de la igualdad y del Estado de Derecho y, si no, al tiempo. Si no, al tiempo. Lo veremos claramente, que no se compra la Comisión Europea por siete votos en España", dijo Feijóo.

Además de la amnistía, Feijóo ha hablado también de los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno socialista: "No hay precedentes de una investigación al Palacio de la Moncloa como la que se está llevando a cabo en los juzgados", dijo sobre el caso Koldo.

Y sobre la supuesta implicación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, en casos penales, dijo que "sea legal o no" la actuación de la esposa de Sánchez, no tiene "un pase" porque "no es ético" ni "es estético". "Mancha la institución de los españoles, que es la Presidencia del Gobierno y, en consecuencia, la respuesta en las urnas es que no vamos a tragar con eso", agregó Feijóo.

En el mismo acto intervino el líder de los populares de Aragón, Jorge Azcón, que también habló sobre los tejemanejes de Begoña Gómez y dijo que tras "seis años de mentiras", el jefe del Ejecutivo "está abrazado con la corrupción desde que se levanta hasta que se acuesta".

Azcón dijo que "lo que está pasando" con la esposa de Sánchez "es absolutamente miserable" y agregó que "el silencio ensordecedor de Sánchez es la mayor prueba de que es culpable". "Lo sabía y se calló. Y se calla porque es la verdad", dijo.

Sobre el caso Koldo, Azcón dijo que "no es casualidad" que los expresidentes de Baleares y Canarias, comunidades implicadas en la trama, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, sean hoy presidenta del Congreso y ministro de Política Territorial, respectivamente. "Esto también se vota el próximo 9 de junio", dijo el líder de los populares de Aragón.

"La corrupción tiene sede en la Moncloa"

En otro acto electoral en Bilbao, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dicho que "corrupción tiene sede social" en La Moncloa, donde Sánchez y su mujer hacen "negocios juntos".

Gamarra ha acusado a Begoña Gómez de "conseguir las cosas gratis" y disfrutar de un "enriquecimiento patrimonial a costa de utilizar los contactos que tiene por ser mujer del presidente".

Por ello, y con la vista puesta a una posible victoria del PP en las elecciones europeas del 9J, Gamarra ha apostado por "trabajar para hacer que esa victoria sea lo más amplia posible".

"Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la dirección de nuestro partido hemos ganado todas las elecciones de carácter general que se han convocado", sostuvo Gamarra, al tiempo que ha advertido que los comicios del 9 de junio servirán para dar "una respuesta de contundencia ante la mentira", ha dicho la secretaria general del PP.