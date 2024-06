Una candidata de Podemos deplora que "una terfa" como Carmen Calvo presida el Consejo de Estado

La activista trans Mar Cambrollé, que forma parte de la lista de Podemos a las elecciones europeas denunció este domingo que el PSOE haya puesto al frente del Consejo de Estado a "una terfa" como Carmen Calvo; el calificativo peyorativo que los trans dedican a las feministas a su juicio insensibles con el colectivo (del inglés TERF, siglas de trans-exclusionary radical feminist —feminista radical trans-excluyente—).

Lo hizo en un mitin en la plaza Músico López Chávarri de Valencia, ante unos 400 espectadores. Entre otras políticas contra su colectivo desde la dictadura, criticó también que la exministra socialista Ángeles Amador lo excluyó del sistema nacional de salud.

También censuró la "campaña criminal" y el "desprecio anacrónico" del PSOE en el trámite de la ley trans, hasta el punto de no hablar de transfobia como sí lo hace de homofobia, y colocar a "una terfa" como Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. "El PSOE premia la transfobia", coligió, antes de concluir que "los derechos humanos tienen que sustituir a la guerra", una de las banderas de Podemos en esta campaña.

Después, la secretaria de Acción Institucional de Podemos y coordinadora del partido en la Comunidad Valenciana, María Teresa Pérez, afirmó que en la región "todo el mundo sabe que Francisco Camps y el PP son corruptos" y por qué la Justicia ha absuelto al expresidente del Gobierno autonómico. En clave regional, también denunció que el Gobierno vaya a ampliar el puerto de Valencia, cosa que, dijo, sólo impidió Podemos cuando estaba en el Ejecutivo.

Acciones contra Israel

Seguidamente, llamó a no "ser una sucursal de guerra de EEUU", interpretando que se mandará a soldados españoles a "morir en el frente" por los intereses de ese país, extrayendo presupuestos de partidas sociales. Acusó al PSOE de no tomar acciones contra el Gobierno de Israel pese a que critique a Vox por reunirse con su primer ministro, Benjamin Netanyahu. "No se puede con tanta hipocresía", deploró.

Pérez también cuestionó el discurso del PSOE frente a la extrema derecha cuando no ha descartado entrar en la Comisión Europeo si también lo hace Vox y ha firmado el "pacto de la vergüenza" sobre inmigración y asilo en la UE. Advirtió de que en unas elecciones con circunscripción única no hace falta el voto útil y remató diciendo que sólo los eurodiputados de Podemos irán al grupo de La Izquierda, porque el de Sumar en Valencia irá a Los Verdes.

Abrió el acto el secretario de Antirracismo de Podemos, exdiputado en la Asamblea de Madrid y también miembro de la lista a las europeas, Serigne Mbaye, criticó el discurso de la derecha sobre inmigración, por sugerir que los extranjeros vienen a España a por ayudas sociales "cuando lo que quieren es trabajar, de forma que el bien de España es su bien", y también que el Gobierno de Pedro Sánchez diera por "bien resuelto" el incidente en el que decenas de personas murieron en el lado marroquí de la valla de Melilla en julio de 2022.