Stormy Daniels rompe su silencio tras la declaración de culpabiliad de Trump: "Debería ser encarcelado"

Esta semana, el expresidente de EE UU Donald Trump fue declarado culpable por el caso Stormy Daniels, en el que se investigaba la falsificación de registros que el magnate hizo para encubrir los pagos a la actriz porno y comprar su silencio de cara a las elecciones de 2016.

Ahora, Daniels rompe su silencio tras la decisión del jurado, y es clara en lo que ella cree que debería ser el destino del candidato a volver a la Casa Blanca en los próximos comicios.

"Creo que debería ser sentenciado a prisión y algún servicio comunitario trabajando para los menos afortunados, o ser el saco de golpes voluntario en un refugio para mujeres", dijo la ex actriz porno en declaraciones recogidas por el Mirror.

Daniels dice que ahora se siente reivindicada y advierte al mundo antes de la nueva candidatura de Trump a la presidencia: "Está total y absolutamente fuera de contacto con la realidad".

Desde que declaró en el juicio penal contra Trump, la actriz ha permanecido escondida y negándose a hablar. Daniels, de 45 años, dice que a pesar de cómo se ha hecho justicia, nunca escapará de las amenazas de muerte de los partidarios de Trump.

"Siempre te sientes como si fueras la mala, incluso cuando no estás cumpliendo ese estándar. Estar en el tribunal fue muy intimidante con los miembros del jurado mirándote, pero me alegro de que en el tribunal salieran cosas que querían salir y demostrar, como dije, que he estado diciendo la verdad todo el tiempo", dijo.

"Es que para mí no ha terminado. Esto nunca terminará para mí. Puede que Trump sea culpable, pero todavía tengo que vivir con el legado", añadió la actriz.

"No sé cuál podría ser la sentencia ni qué entenderá Trump. Hay que encontrar el castigo que no sólo coincida con el delito, sino que sea justo y equitativo, y que afecte a esa persona en particular. Quién sabe qué pasa con Trump", dice Daniels.