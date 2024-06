El ultimátum del rey Carlos III a su hermano el príncipe Andrés: "La paciencia tiene límites"

La relación entre el rey Carlos III y su hermano el príncipe Andrés no pasa por sus mejores momentos. A la caída en desgracia del duque de York tras el escándalo de Jeffrey Epstein se suma su negativa para abandonar Royal Lodge, una mansión de Windsor en la que reside actualmente junto a su exmujer, Sarah Ferguson, y los dos perros corgis de Isabel II, que adoptaron tras la muerte de la monarca.

Según informa el diario británico The Times, que cita a un amigo del rey, la tensión entre los dos hermanos es máxima, hasta el punto de que Carlos III le ha dado un ultimátum financiero después de llevar un año intentando que el duque de York se vaya de esta lujosa residencia.

"Desafortunadamente, si Andrés se niega a irse dentro de un plazo razonable, entonces el rey podría verse obligado a reevaluar todo el paquete de apoyo que proporciona y el duque se vería obligado a financiar su propia seguridad, alojamiento y estilo de vida, algo que, dadas las sumas involucradas, es muy poco probable que sea posible a largo plazo", apunta dicha fuente.

Aunque el duque de York se retiró de la vida pública de la familia real británica en 2019 a raíz del escándalo de Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, ha continuado recibiendo una asignación económica de 249.000 libras al año, según recoge Daily Mail.

La intención de Carlos III sería que su hermano Andrés instalase su nuevo hogar en Frogmore Cottage, una residencia mucho más modesta que la mansión de 30 habitaciones en la que vive actualmente, y que ya albergó al príncipe Harry y Meghan Markle antes de mudarse a EE UU.

Sin embargo, la negativa del príncipe Andrés están minando la compostura del monarca: "Todo el mundo es consciente de su bienestar y se preocupa por sus mejores intereses, pero la paciencia y la tolerancia tienen límites", cuentan fuentes cercanas a The Times.

Según este amigo del rey Carlos III, "tal como están las cosas, la vida en Royal Lodge será cada vez más fría e incómoda para el duque", sostiene.

Por su parte, Daily Mail explica que el príncipe Andrés firmó un contrato de arrendamiento por 75 años, en el que se comprometía a pagar 250 libras esterlinas a la semana, así como a mantener en buen estado la enorme propiedad.

Como parte de este acuerdo, el duque de York debía llevar a cabo trabajos de reparación en la mansión, que todavía no se han realizado. Su negativa a abandonar la vivienda podría empeorar su situación si finalmente el rey Carlos III recortase su asignación real, ya que no podría cubrir los costes de mantenimiento. No obstante, fuentes cercanas a Andrés defienden que el duque "no irá a ninguna parte", en virtud de ese "férreo contrato" de arrendamiento.