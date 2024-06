Rosa López canta en el concierto de Xavibo pero solo se habla de su entonación: "El desafine continuo es evidente"

Rosa López fue una de las sorpresas que el cantante mallorquí Xavibo tenía reservadas a su público en el último concierto de su gira Papel de Burbujas Tour, pero su presencia no fue bien recibida por algunos, que la han criticado en redes sociales.

La primera ganadora de Operación Triunfo, que representó a España en Eurovisión con Europe's Living a Celebration, comenzó a cantar el tema ante los dos mil fans que Xavibo había reunido en la sala madrileña La Riviera el pasado 30 de mayo.

El momento quedó inmortalizado en el recuerdo de los presentes que grabaron con sus móviles la escena. Una de ellas, Laiavaldii, lo compartió en Tik Tok, donde se puede ver a Rosa y Xavibo juntos en el escenario cantando la canción.

Sin embargo, muchas personas no han dejado pasar desapercibido en los comentarios de la publicación que la voz de la cantante granadina ya no es como antes: "No es, ha mutado. No es la Rosa de hace 20 años", "Rosa ya no da ni una nota".

"Yo creo que Rosa en un momento de su carrera se perdió musicalmente y no se ha encontrado... El desafine continuo es evidente... Ojalá lo coja un buen representante que la guíe", ha comentado otra usuaria de la red social.