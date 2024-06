Quién es Kameron Saunders, el bailarín de Taylor Swift que sorprendió a todos en el Bernabéu

Taylor Swift ha arrasado Madrid con sus dos conciertos ofrecidos en el Estadio Santiago Bernabéu el 29 y el 31 de mayo. Sin embargo, si hay alguien que también ha acaparado la mirada de los fans durante los últimos días no ha sido solo la cantante estadounidense, sino uno de los miembros de su equipo.

Se llama Kameron Saunders y forma parte del elenco de bailarines que acompaña a Swift en todos sus espectáculos. Su desparpajo en el escenario y la manera de atreverse incluso a decir algunas palabras en español ante el micrófono lo han convertido en toda una estrella de internet esta semana.

En cada show, durante la canción We Are Never Getting Back Together, Taylor Swift asegura que nunca va a volver a estar con su expareja y en un momento dado, acerca el micrófono al bailarín para que diga unas palabras. En esta ocasión, quiso hacer un guiño al público español diciendo una de las expresiones más comunes en el país: "Ni de coña".

En la segunda fecha de la cantante, Kameron Saunders volvió a sorprender al público, que esperaba que volviese a decir la misma expresión que el día anterior. Sin embargo, el bailarín la cambió por un: "Ni borracho", otra frase que hizo de nuevo enloquecer a quienes estaban viendo el concierto en directo como a quienes lo vieron más tarde por las redes sociales, haciendo que algunos se preguntasen quien es el bailarín.

¿Quién es Kameron Saunders?

Kameron Saunders es un bailarín y coreógrafo de 31 años procedente de Misuri, Estados Unidos. Su estilo y desparpajo encima del escenario le han hecho ganarse el cariño del público que le espera con las mismas ganas que a la cantante, incluso el pasado mes de abril fue premiado por el Gobierno de Kansas City en el Día Internacional de la Danza.

Sin embargo, el bailarín no ha tenido una vida fácil y ha tenido que pasar por diversas situaciones antes de convertirse en parte del equipo de Taylor. A lo largo de su vida muchos coreógrafos le humillaron por su aspecto físico, pero Saunders nunca se rindió y por eso ahora puede billar al lado de la cantante.

Otro dato curioso es que el hermano del coreógrafo, Khalen Saunders, fue jugador de los Kansas City Chiefs entre 2019 y 2023, el equipo de fútbol americano en el que actualmente juega el novio de Taylor Swift, Travis Kelce.

A través de sus redes sociales, Kameron ha demostrado ser un gran fan del equipo: "¡Este fin de semana es especial! ¡Juego en casa! Nací y crecí en St. Louis, pero Kansas City es como mi segunda casa. Me gradué en UMKC, viví aquí de vez en cuando durante los últimos 4 años, mi hermano jugó para los Chiefs", decía el bailarín en su cuenta de Instagram cuando The Eras Tour le llevó a actuar en su ciudad.