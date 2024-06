Óscar Puente ironiza sobre que el 'leitmotiv' de estas elecciones "lo entiende hasta Ayuso": "Motosierra o solidaridad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ironizado sobre que el leitmotiv de las elecciones europeas del próximo 9 de junio "lo entiende" hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque hay que elegir entre "motosierra, recortes y egoísmo o solidaridad y transformación".

"Es tan fácil como eso", ha proclamado el titular de la cartera de Transportes y exalcalde de Valladolid durante el acto central de campaña celebrado en la capital vallisoletana, en el que también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca; la candidata al Parlamento Europeo, Iratxe García; la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Allí, Puente ha pedido a los votantes que "no se confundan" por los mensajes que escuchen durante la campaña electoral, puesto que en estos comicios se vota al Parlamento Europeo. "No voy a decir que optemos entre Teresa Ribera y Montserrat, porque no hay color", ha sostenido.

Para Puente la comparación entre ambas candidatas, la socialista y la 'popular', es "imposible", de forma que los votantes lo "tienen fácil" esta vez. No obstante, en alusión a la cuestión de la "motosierra o la solidaridad", ha expresado que hay "quien prefiere la primera, que lo suyo es recortar y que los impuestos son un robo".

En los mismos términos, el ministro de Transportes ha criticado a quienes piensan que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que han permitido renovar la flota de autobuses de Valladolid, por ejemplo, supone "endeudarse de manera innecesaria".

Por todo ello, Puente ha invitado a quienes piensen de esta forma a que "elijan a Montserrat y a la extrema derecha que la acompaña". Al hilo de estas palabras, ha remarcado que los socialistas deben votar en estas elecciones europeas "con la cabeza y con el corazón, como siempre votan los progresistas, porque si no puede pasar que se vota con las vísceras como en Valladolid y termine resultando elegido un medio regidor y medio senador".

Gobierno municipal

Durante su intervención y en clave municipal, Óscar Puente también se ha referido al actual alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, y al gobierno de la ciudad del PP, que en campaña prometió un plan de choque de limpieza que "ahora consiste en que te chocas con la suciedad por la calle".

Por esta razón, el titular de la cartera de Transportes ha llamado a los militantes progresistas a votar "con el corazón", "no sea que, como ocurrió en las municipales en la ciudad, se cambie no un Ferrari por un Twingo, sino por un Renault Modus, aquel tan feo que casi hizo cerrar la fábrica".

Todo lo que ha sucedido con este gobierno municipal, ha lamentado Óscar Puente, ha supuesto "perder todo lo que se había logrado en avances sociales", motivo por el que ha preguntado a los asistentes al acto si recuerdan cuando el PP criticaba que el PSOE "se iba a cargar el pádel en la Plaza Mayor": "pues ya lo han conseguido, ya se lo han cargado ellos, que se han cargado hasta la Plaza Mayor del Vino".

Estoy dolido por mi ciudad, por Valladolid, que está en manos de gente que no la quiere.



Solo la utiliza para estar tres días a la semana en el Senado haciendo bulto y eludiendo su responsabilidad.



El titular de la cartera de Transportes tampoco entiende lo que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid con el Puente del Poniente, donde se ha retirado un carril reservado para transporte público para dedicarlo al vehículo privado.

"Como no tiene sentido y la gente protesta, se les ocurre contratar a un escultor de fama mundial y llega el escultor de fama mundial y les dice que prefiere no cobrar 1,8 millones euros a participar de esa barbaridad", ha ironizado Puente entre risas, mensaje que ha sido recibido con un aplauso por parte de los militantes.

Todas estas circunstancias han derivado en que la capital vallisoletana "haya pasado de ser una referencia en toda España a serlo, pero por el ridículo", ha reflexionado el ministro de Transportes, al tiempo que ha criticado el proyecto que se desarrolla en el viaducto de Arco de Ladrillo.

En este sentido, Puente se ha mostrado "dolido" por haber perdido la Alcaldía, si bien ha asegurado que ha tenido la "oportunidad" de formar parte del "mejor gobierno de la historia de la democracia de este país".

Votar "con razón"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha instado a ir a votar "con razón, con corazón y con convicción" por la izquierda, que es la única que puede parar a la "ola reaccionaria", y para darse así "el gustazo de dar un nuevo disgusto" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No queremos que en Europa pase lo que nos ha pasado aquí. No queremos que en Europa haya una mayoría de derechas y de extrema derecha", ha advertido Tudanca, quien ha criticado así al Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León.

No queremos que en Europa pase lo que en Castilla y León.



El problema no es que haya extrema derecha, sino que están en las instituciones gracias al PP y a Feijóo.



Somos los únicos que podemos parar esta ola reaccionaria.



En este contexto, ha afeado al candidato del PP al Parlamento Europeo Raúl de la Hoz, también miembro del PP de Castilla y León y procurador en las Cortes, que en el marco de la campaña esté prometiendo una estrategia de lucha contra el reto demográfico cuando bajo el mandato de los 'populares' la Comunidad ha perdido población.

"Se ve que como no ha tenido tiempo en 37 años de hacerla en Castilla y León, que como no ha tenido tiempo de hacerla en los 20 años que ha sido procurador en las Cortes, pues ahora se va a ir a Europa", ha lamentado.

Asimismo, ha avisado de las medidas propuestas por PP y Vox en Castilla y León, como la Ley de Concordia que pretende "invisibilizar a los que dieron su vida por defender la libertad y la democracia", y ha censurado la postura del vicepresidente de la Junta y responsable de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, sobre feminismo o migración.

En concreto, ha condenado que haya señalado a una "creciente islamización" en provincias como Palencia y sus declaraciones sobre que se invita a las mujeres a desarrollar su carrera profesional "sin pensar en la maternidad". "Le preguntaré al señor García Gallardo el próximo día que le vea en las Cortes a ver a qué se refiere", ha añadido al respecto.

Por otra parte, Tudanca ha mostrado su orgullo por Sánchez que, entre sus "grandísimas batallas", ha hecho que el Gobierno de España sea "pionero" al reconocer el Estado de Palestina y "defender la paz en el mundo".

Igualmente, el líder del PSOE de Castilla y León, quien también ha reconocido a Puente como un "gran ministro", ha ensalzado el trabajo de la castellanoleonesa Iratxe García como la "jefa de los socialdemócratas de Europa" y a Teresa Ribera por su "implicación" con la Comunidad.