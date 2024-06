El dardo de Rocío Carrasco a Antonio David Flores en apoyo a Marta Riesco: "Poco me puede sorprender..."

Tras dos años en activo, el espectáculo que conmemora la trayectoria musical de Rocío Jurado se hace un lavado de cara con intención de convertirse en un show más atractivo para los espectadores. La hija de la cantante, Rocío Carrasco, se ha reunido con la prensa con motivo del estreno sin dejar pasar la ocasión para demostrar el amor que tiene hacia su madre así como hacía el resto de su familia.

Carrasco también ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a su expareja, Antonio David Flores. Marta Riesco estaría a punto de conceder una entrevista en la que contaría como vivió su relación con él. Al ser preguntada por esta polémica decisión de Riesco, la hija de la cantante era tajante y respondía con un: "Poco me puede sorprender".

la periodista hablará sobre su relación con Flores en Ni que fuéramos y será transmitida el próximo lunes en TEN. Según María Patiño, la exreportera "se ha derrumbado en cuatro ocasiones" a lo largo de la entrevista la cual, Rocío Carrasco solo verá "si le da tiempo".

Además, al ser preguntada por sus amigos, en especial por Terelu Campos, Carrasco contestaba de manera contundente y zanjando el tema: "Las cosas que tenga que hablar de mi gente las hablo con mi gente y en privado", respondía la hija de la cantante.

"Un paso muy seguro que necesitaba dar"

Rocío Carrasco no ha sido la única en opinar sobre la entrevista, sino que la propia Marta Riesco ha hablado en su cuenta de Instagram sobre ella nada más anunciarse. "Estoy flipando con todos los mensajes que me estáis enviando. Con todas las muestras de cariño de gente con la que he trabajado... Obviamente no en la cadena anterior", se ha reído.

"Ha sido un paso muy seguro que necesitaba dar. Necesitaba contar mi historia, no he esquivado ninguna pregunta", aseguraba la exreportera. "Ha sido una catarsis para mí. Ha sido prácticamente una terapia".

Por último, Riesco pedía paciencia a los espectadores: "Simplemente, esperad a verlo todo, a ver qué digo, a ver qué cuento y, a raíz de ahí, opinad, para bien o para mal, lo que queráis".