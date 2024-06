Joe Biden posa con un casco de fútbol americano en la recepción a los Kansas City Chiefs: "Victorias consecutivas, me gusta"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este viernes en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs, los más recientes campeones de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

El mandatario no dudó en saltarse el protocolo y ponerse uno de los característicos cascos de este deporte, firmado por todos los jugadores de los Chiefs, que había recibido como regalo.

Biden se mantuvo unos instantes con el casco puesto y llegó a bromear con la estrella del equipo, el quarterback Patrick Mahomes, al que pidió que le enviara un pase de los que lo han hecho famoso.

En su discurso, Biden destacó que los Chiefs son el primer equipo en 20 años en ganar dos SuperBowls (la final de la NFL) de manera seguida: "Victorias consecutivas, me gusta", dijo el presidente, en referencia a su aspiración de repetir mandato tras las próximas elecciones de noviembre.

Además, Biden invitó a otro de los más famosos jugadores del equipo, Travis Kelce (también muy conocido por ser el novio de Taylor Swift), a que dijera unas palabras.

Kelce bromeó saludando a "mis compatriotas estadounidenses", antes de afirmar que no iba a decir mucho más: "No voy a mentir, presidente Biden, me dijeron que si subía aquí me dispararían con táser, así que voy a volver a mi lugar, ¿de acuerdo?", dijo bromeando Kelce.