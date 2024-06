La biógrafa de Lady Di habla del cáncer de Kate Middleton: "Está muy enferma, el tratamiento es agotador"

Desde que el pasado mes de febrero la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que tenía cáncer, muy poco se ha sabido de su evolución. La mujer del príncipe Guillermo permanece alejada de la vida pública en Reino Unido para centrarse de lleno en su tratamiento de quimioterapia preventiva. Ni el Palacio de Buckingham ni el de Kensington han vuelto a dar ningún comunicado oficial sobre su estado de salud, aunque por algunas fuentes cercanas sí que ha habido noticias. La última ha sido la biógrafa de Lady Di, Lady Colin Campbell, quien ha comentado la difícil etapa que atraviesan los príncipes de Gales, así como del papel de la reina Camilla ante el cáncer que también padece el rey Carlos III.

En opinión de Lady Colin Campbell, la enfermedad de Kate Middleton impedirá que pueda retomar sus actividades oficiales como princesa de Gales durante un tiempo, ya que lo prioritario ahora es su recuperación plena.

"Está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa", ha comentado en una entrevista en Mujer Hoy la también autora del libro titulado Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims.

Respecto al príncipe Guillermo, ha asegurado que "es una persona perfectamente capacitada" para ser el futuro rey y no duda de que llevará a cabo su cometido. "Es una persona con un enorme compromiso y cumplirá con el rol perfectamente", ha añadido.

La biógrafa de Lady Di también ha ensalzado a la reina Camilla y el papel que está jugando a lo largo de estos meses difíciles para la familia real británica. "Es una mujer muy sensible, es muy pragmática, tiene una actitud estupenda y realiza su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora", ha valorado.

Sobre el rey Carlos III, Lady Colin ha indicado que "está muy comprometido con su trabajo y lo va a hacer lo mejor posible", compaginando sus tareas con el tratamiento contra el cáncer.

Fue a finales de abril cuando el monarca británico retomó su agenda oficial con una visita a un centro oncológico. "El rey Carlos quiere vivir y está haciendo todo lo posible por recuperar su salud. Le encantan su papel y su trabajo. Estaba deseando volver a la vida pública y lo está haciendo plenamente, acorde a su capacidad derivada de su condición médica", ha manifestado la biógrafa.