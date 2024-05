El Supremo de Texas rechaza la demanda contra la prohibición del aborto por complicaciones médicas

El Tribunal Supremo de Texas ha rechazado este viernes, de forma unánime, una demanda contra la prohibición del aborto en aquellos casos en los que surgen problemas durante el embarazo que ponen en peligro las vidas de las gestantes.

En marzo de 2023, cinco mujeres interpusieron una denuncia alegando que habían sufrido graves complicaciones en sus embarazos y que, aun probando razones médicas, se les había negado el acceso a abortar. El caso, conocido como 'Zurawski contra Texas', se expandió hasta incluir a 20 mujeres y dos médicos. En agosto, un juez del condado de Travis dictó una medida cautelar que permitía abortar en este territorio en aquellos casos en que un médico considerase de "buena fe" que era necesario.

Los nueve jueces republicanos de la Corte Suprema texana han decidido anular esta medida al considerar que las excepciones médicas de la ley son "lo suficientemente amplias", por lo que creen que no existe justificación para una impugnación constitucional. Con la demanda, las 20 mujeres afectadas no pretendían derogar la prohibición, sino exigir aclaraciones sobre las circunstancias de las excepciones de la ley del aborto. Además, también querían pedir que los médicos tuvieran más margen de maniobra para intervenir en casos de complicaciones médicas, informó The Texas Tribune.

Las principales demandantes testificaron sobre sus experiencias en junio, detallando situaciones de traumas emocionales, sepsis e ingresos en la unidad de cuidados intensivos derivadas de no poder abortar aún presentando importantes complicaciones. 'Zurawski (el apellido de una de las primeras en denunciar) contra Texas' es el primer desafío legal a las prohibiciones al aborto que se centra específicamente en las gestantes con embarazos complicados.

En junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó la protección constitucional al aborto y suprimió la doctrina 'Roe contra Wade'. Desde entonces, decenas de estados conservadores han llevado a cabo un ataque frontal contra los derechos de las mujeres al implementar restrictivas leyes contra el aborto.