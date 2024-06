La fan de Taylor Swift que usó un pañal en el 'Eras Tour' responde a las críticas: "No pasa absolutamente nada"

La tiktoker Eicheper se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el vídeo que compartió a través de TikTok. Antes de que Taylor Swift y su Eras Tour llegase a Madrid, la joven explicó cómo utilizo un pañal para adultos para no perderse ninguna canción.

Al ser un concierto tan largo, y más si tiene que hacer horas de cola, aseguró que era la mejor idea "por si" hiciera falta ir al baño. La publicación acabó siendo viral y muchos acabaron riéndose de ella. Por eso, ahora que ya ha pasado todo, ha querido responder a todas las críticas.

"No entiendo por qué la gente se ha indignado, muchos no entienden cómo funcionan los conciertos o nunca han ido a uno, sobre todo a uno de la magnitud de Taylor", ha comenzado a explicar. Y es que, aunque no llegó a usarlo, sí que le sirvió para sentirse más segura.

"Fui al baño cuando actuaba el telonero y al volver la gente me miraba mal y no me quería dejar pasar, se piensan que te estás colando", ha explicado. "Llevo años esperando a ver a Taylor Swift y no pienso perderme canciones por tener que ir a mear, es imposible estar tantas horas aguantando".

Así, ha querido dejar claro que su actuación no tuvo ningún riesgo ni fue incómoda. "Lo que hice fue básicamente ir aguantando, aguantando y aguantando todo lo que pude y, cuando quedaba como una hora y media para que acabara el concierto, hice pis un poquito y ya está, luego me lo quité y no pasa absolutamente nada", ha finalizado.