Decía Miguel de Cervantes que "el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". De leer y andar es de lo que trata la Feria del Libro de Madrid, que ha comenzado este viernes su 83.ª edición, pues sus 359 casetas forman un largo en mitad de El Retiro. En los mil metros de recorrido se escucha el bullicio de la gente, aunque de fondo suenan los pájaros que se adueñan de las ramas de los árboles que dan sombra a los visitantes. ¿Y a qué huele la feria? Huele a libro nuevo, ese magnífico aroma que se disfruta con los ojos cerrados mientras el dedo pulgar pasa a toda velocidad sobre las páginas.

A la Feria del Libro se va en busca de un regalo, como Carlos. Este treintañero acude al Retiro todos los años en busca de una firma, una editorial, la presentación de un libro o, simplemente, "a dar una vuelta". Este año ha venido para compartir una lectura con su amiga. "Hoy vengo a por un regalo que tenía fichado: El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac. Me lo leí, me encantó y quiero regalárselo a mi amiga para que también lo disfrute", explica Carlos.

Hay quien tiene la suerte de vivir a escasas manzanas del lugar donde se instalan las casetas, como le sucede a Ana. Una joven manchega que trabaja en Madrid y acude todos los años a esta cita con los libros para ver cuál se lleva a la estantería. Este año, un amigo le ha regalado un libro y al sacarlo de la bolsa el título que se lee es: El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac. Su amigo es Carlos, el treintañero. La magia de Madrid y su Feria del Libro.

Carlos y Rocío, padre e hija, con sus nuevos ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. Álvaro Ortega Hernández

Los veteranos presumen de llevar "más de 35 años viniendo" y "cada vez mejor", destaca Ricardo. Este jubilado se muestra asombrado por la cantidad de gente que hay este año "y eso que es el día de inauguración". Ricardo acude siempre con una idea de los libros que quiere comprar, pero tampoco se ciñe a esa lista: "Me dejo llevar y si encuentro algo que me llama la atención me lo compro". Para él no es posible concebir su vida sin la lectura, pues considera que "no hay hombre más cercano a la desesperación que aquel que está solo y no sabe leer".

Ricardo puede estar tranquilo, pues las nuevas generaciones, aunque se diga que leen poco, también muestran mucho interés por la lectura. Prueba de ello son las oleadas que niños que van de una caseta a otra en busca de un nuevo libro que disfrutar este verano. "Hemos venido de excursión con el colegio y voy a comprar un libro de Inma Rubiales, mi escritora favorita", comenta Eva. Mientras, alguno de sus compañeros paga en efectivo a los libreros, un gesto que parece casi vintage. "Mis padres me han dado el dinero para comprarme un libro y quiero elegir bien porque solo tengo para uno", explica Daniel.

Bolsa de la 83.ª edición de la feria del libro, que una el deporte y la lectura a través de los Juegos Olímpicos. Álvaro Ortega Hernández

La pasión por la lectura de Eva o Daniel no la ha encontrado, todavía, Isabel, una niña de ocho años que no es muy aficionada a la lectura. Su padre, Manolo, reconoce que él tampoco lo es y cree que no ha sabido transmitirle ese hábito: "Por nuestra comodidad, cuando era pequeña, le dimos una tablet para entretenerla y nosotros poder comer tranquilos". Para su madre, Encarna, es importante fomentar la lectura y considera que "aún es pequeña y está a tiempo de sentir ese placer por los libros". Esta familia visita la Feria del Libro por primera vez, pues son de Tomelloso (Ciudad Real), han venido a pasar unos días en Madrid y no han querido perder la oportunidad de disfrutar del ambiente.

Manolo y su amiga Pepa en la Feria del Libro tras comprar un ejemplar que enviará a la ONCE para traducirlo al braille. Álvaro Ortega Hernández

En familia también han venido Carlos y Rocío, padre e hija. Para ellos pasear por las casetas es ya una tradición familiar. "En casa somos grandes lectores y desde que mis hijos eran pequeños les he inculcado el hábito de la lectura. Somos lectores empedernidos", señala Carlos. Ambos coinciden en que venir a la feria es una oportunidad de encontrar nuevos ejemplares, "siempre te llevas un grato descubrimiento". Rocío, de unos treinta años, relata que en su generación se está perdiendo el hábito de lectura por el tipo de producto que se consume, "todo muy rápido y sencillo de entender", detalla. Aunque anima a la gente a coger un libro, ya que "ahora hay una gran variedad de temáticas y eso puede hacer que la gente vuelva a leer".

Quien nunca ha perdido la costumbre de leer es Manolo, un hombre invidente que disfruta de los libros gracias al braille y las narraciones. "Ahora mismo tenemos muchas facilidades para acceder a la cultura. El libro que me he comprado hoy se lo mando a la ONCE y en un mes lo tengo traducido a braille o con una narración grabada". Su forma de entender la lectura es muy distinta a la de una persona sin problemas de visión, pues explica que es "como una película, pero con más profundidad, con más detalle y con ritmo". Para Manolo, el olor a libro nuevo y ese dedo pulgar sobre las páginas es una experiencia aún más placentera.