La baja por reglas incapacitantes cumple un año con solo 1.500 tramitaciones: "Todavía hay mucho estigma en la sociedad"

Mucha gente se echó las manos a la cabeza cuando el Gobierno anunció en la pasada legislatura que iba a reconocer una nueva baja laboral por menstruaciones incapacitantes. Había voces que decían que la medida iba a perjudicar a las trabajadoras e incluso a saturar el sistema sanitario. Pero, un año después de entrar en vigor esa nueva incapacidad, no ha sucedido ni lo uno, ni lo otro. Desde entonces solo se han tramitado 1.559 bajas por reglas dolorosas, según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 24 de abril. Apenas medio millar más que hace medio año.

Esta incapacidad temporal fue reconocida en la última reforma de la ley del aborto con el objetivo de "acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en trono a la regla" según destacó la impulsora de la medida, la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero. La norma incluyó una baja laboral por dismenorrea (reglas dolorosas), una afección que afecta, al menos, a un tercio de la población femenina. A diferencia de las otras incapacidades, esta corre a cargo de la Seguridad Social desde el primer día, y no de las empresas, para paliar con la "discriminación" laboral que se temía que pudiera suponer para las mujeres trabajadoras el reconocimiento de esta baja concreta.

Aunque no todas las mujeres pueden pedir esta baja. Para poder acceder a ella hay que estar previamente diagnosticada por el médico de cabecera con algún tipo de "menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria" asociada a patologías como la endometriosis, miomas, enfermedades inflamatorias pélvicas, adenomiosis, ovarios poliquísticos, pólipos endometriales "o cualquier dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo".

Con todo, las consultas apenas lo han notado. "La propia mujer lo que hace a veces es solicitarla por un día exclusivamente, el que peor se encuentra, o incluso es más frecuente que soliciten una ausencia justificada, que no es una baja. Yo solo he tenido dos casos, y en ambos he tenido que informarles e insistir en que tienen derecho a una baja remunerada desde el primer día con estas condiciones", cuenta a 20minutos Lorenzo Armenteros, portavoz y responsable del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Armenteros suele trasladarle esa posibilidad a las pacientes diagnosticadas con algún tipo de dismenorrea grave, pero, según explica, la mayoría rechaza esa opción. "Todavía hay mucho estigma en la sociedad de lo que significa una baja por regla. Existe el temor de cogerse esa baja, cuando luego no da miedo decir que es por gripe o por covid… No se ha interiorizado esa cultura de normalizar la regla como un hecho fisiológico, molesto y negativo, que en algunas mujeres es incapacitante. Y lo deberíamos asumir desde todos los puntos de vista, y más cuando se tiene una patología que ocasiona ese dolor", sostiene.

"Un porcentaje insignificante"

En definitiva, un año después de reconocerse ese derecho, el número de mujeres que se han acogido a él es mucho más bajo de lo esperado. Sobre todo teniendo en cuenta que, tal y como subraya Armenteros, la dismenorrea es uno de los motivos más frecuentes de consulta médica y se trata de algo que afecta prácticamente a todas las mujeres en algún momento de su vida. "De las ocho millones de bajas que se han tramitado en España, las que han sido por reglas incapacitantes están muy por debajo del 0,01%. Es un porcentaje insignificante", asegura.

Con todo, el portavoz de SEMG defiende la medida como "necesaria", pese a que los médicos ya dispusieran de una incapacidad temporal por dismenorrea. "La diferencia es que esta es remunerada desde el primer día, por lo que es un derecho añadido que le da más valor. Lo habitual es que las mujeres pidan la baja el día más insoportable, porque aún les da reparo alargarlo más, pese a que cuando es realmente incapacitante no basta con analgésicos, hay que quedarse en casa", señala.

Con esta reforma, España se convirtió en el primer país europeo en reconocer permisos por reglas dolorosas. Italia presentó una propuesta de ley parecida hace siete años, pero nunca caló; en Francia se ha abierto el debate; y en Alemania tienen algo similar, pero a criterio del médico.