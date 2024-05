Díaz rechaza la OPA del BBVA al Banco Sabadell y avisa del riesgo de crear un oligopolio bancario

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha rechazado la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell, y ha advertido que "existe el riesgo para el país" de que el excesivo proceso de concentración del sector conduzca a "la formación de un oligopolio" bancario con graves consecuencias.

En una rueda de prensa posterior a una reunión mantenida con las secciones sindicales de CCOO y UGT en el Banco Sabadell y el BBVA, Díaz se ha referido a la OPA hostil lanzada por este último banco. La vicepresidenta ha expresado su rechazo a la misma, especialmente, ha dicho, porque supone "un factor de riesgo para el país".

"Hay riesgo porque el proceso de concentración puede comportar un funcionamiento oligopólico del sistema bancario" y esto tendría "una grave afectación a los ciudadanos y a las pymes, que dependen de estas entidades bancarias", por ejemplo con las líneas de crédito, ha precisado. "No estamos aquí para que se despida a miles de trabajadores", ha añadido.

Respecto a los beneficios del sector bancario y las condiciones laborales de sus empleados, Yolanda Díaz ha recordado que los bancos obtienen "enormes beneficios" y, a pesar de esto, "no los redistribuyen ni en sus clientes ni en sus trabajadores". Según Díaz "es una vergüenza" y "no es de recibo" que los bancos "no redistribuyan" los beneficios y que no compensen adecuadamente a los clientes y tampoco a sus trabajadores.

"Me atrevería a decir que es un factor indecente que, con los beneficios extraordinarios que tiene la banca, ésta no quiera negociar un convenio colectivo adecuado con los representantes sindicales y le pido que, desde hoy mismo, se ponga a negociar", ha subrayado la vicepresidenta.

En la reunión con los representantes sindicales han participado también la cabeza de lista de Sumar en las elecciones europeas, Estrella Galán, y el número dos de esta candidatura y cabeza de lista de los Comunes en Cataluña, Jaume Asens.

"La OPA preocupa mucho a nuestro partido y nos hemos comprometido a trasladar esta preocupación a las instituciones europeas y otros espacios", ha manifestado Asens. "Hace falta pararla porque significa perder miles de puestos de trabajo, cerrar oficinas y aumentar la brecha digital, además de favorecer una concentración bancaria que supone un oligopolio de facto, y esto representa un riesgo que afecta a la ciudadanía y a las pymes", ha añadido.