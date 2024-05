Carlos y Gonzalo Montoya, de 'GH 14', homenajean a su madre tras convertirse en los ganadores de un reto: "Va por ti"

Los gemelos Carlos y Gonzalo Montoya se dieron a conocer en Gran Hermano 14 y desde entonces, no han dejado de ganar seguidores en sus redes sociales. En su perfil muestran su lado más íntimo y su día a día, especialmente desde que comenzaran su aventura, la competición 'RedBull Can You Make It?'.

El reto consistía en viajar por toda Europa con una sola moneda de cambio: latas de la conocida marca. Una misión que en principio parecía imposible, pero que finalmente han conseguido lograr. Así, enfrentándose a equipos de todo el mundo, el dúo sevillano se alzó con la victoria.

Los gemelos no pueden negar lo orgullosos que se sienten por haber conseguido la condecoración. Por eso, han querido dedicarle el premio a su madre ya fallecida, Estrella. "No he disfrutado con otra persona más que con mi hermano Carlos. Yo sabía que íbamos a encontrarnos con algo maravilloso. Y sabemos que es ella, la que está ahí arriba, la Estrella que nos cuida siempre", ha asegurado Gonzalo entre lágrimas.

El reto, que comenzó hace una semana en Barcelona, ha terminado en Berlín. Durante estos siete días, Gonzalo y Carlos han podido conocer a todo tipo de personas, aunque haya sido una experiencia de lo más agotadora. Por eso, tras convertirse en los mejores creadores de contenido de la competición, ahora solo pueden pensar en lo contenta que estaría su madre.

"Va por ti, mamá. ¡Te quiero! Allá dónde estés tienes que estar muy orgullosa, tienes que estar de nosotros", ha explicado muy emocionado Carlos. De este modo, los dos se quedan en la quinta posición del ranking mundial. "La capital alemana no sabía aún que tenemos una Estrella que jamás nos dejará de alumbrar el camino. Fuimos a vivir esta aventura, pero la aventura nos vivió a nosotros", ha reflexionado Gonzalo.