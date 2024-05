Rocío Carrasco presenta la nueva gira de 'Rocío Jurado, el musical': "No veo su halo en ninguna artista actual"

Dieciocho años después de su muerte, Rocío Jurado "ni se ha ido ni se irá" nunca, asegura su hija, Rocío Carrasco, sobre un genio tan "intemporal e inimitable" que no es capaz de ver su halo en ninguna de las artistas actuales de la música, afirma a preguntas de EFE.

"Es que hablamos de artistas irrepetibles. No hay una segunda Lola Flores, ni una segunda Rocío Jurado, ni un Camarón o un Paco de Lucía, porque es gente genuina y genial que por eso perdura", ha insistido, convencida de que por eso las jóvenes generaciones no les olvidarán.

Lo dice en la presentación de Rocío Jurado, el musical que ella ha creado y que protagoniza la cantante Anabel Dueñas, un espectáculo que, tras su estreno en 2020, vuelve con novedades como una banda con "musicazos de primera línea", arreglos nuevos en todos los temas y un repertorio diferente cada noche, entre otras cosas.

En él, cuenta la historia de Carmela, una mujer que admira "a la más grande" y que, como ella, quiere ser "sensual, libre, valiente y comprometida, irreverente, certera y directa", hasta que descubre que a fuerza de cantar sus canciones, su ídolo vive en ella.

"El público en este espectáculo participa, está integrado dentro de la obra, es cómplice en muchos momentos de la protagonista. Disfruta, canta, ve, llora, ríe... Vuelve a sentir que está Rocío ahí, la huele", afirma Carrasco, orgullosa.

Apunta que si alguien domina el repertorio de su madre, esa es Anabel Dueñas, pero que en su interpretación se han alejado de la imitación. "Porque Rocío Jurado es inimitable", insiste.

El musical además subraya no solo la prodigiosa garganta de la intérprete de Si amanece, sino también la modernidad de sus valores en una época en la que era más complicado alzar la voz como feminista y como defensora de los derechos LGTBI.

"Hay que diferenciar entre Rocío Jurado y Rocío Mohedano. La Jurado que se subía encima de un escenario, la de aquí estoy yo y puedo absolutamente con todo y que transmitía esos mensajes de mujer empoderada y a favor de colectivo LGTB. Eso lo aprendió de la universidad de la vida", destaca su hija.

Más proyectos en el futuro

Promovido por ella misma, y bajo la misma idea de no intentar recrear, sino de dejar salir a su Rocío Jurado interior, ya en 2022 otras artistas célebres pusieron voz a sus canciones más emblemáticas en un concierto en el Wizink Center de Madrid, véase Pastora Soler, Rigoberta Bandini, Ruth Lorenzo, Beatriz Luego o Lorena Gómez, entre otras.

La iniciativa se quedó en aquel directo, ¿pero podría haber un disco similar en el futuro? "Sé que habíamos barajado la posibilidad, todo es ponerse", responde Carrasco a solo dos años de un aniversario redondo, el vigésimo, mientras prepara un documental y una serie de televisión sobre el momento en el que confluyó la vida de su madre y su padre, el boxeador Pedro Carrasco.

Reconoce igualmente que quedan grabaciones inéditas de su progenitora guardadas a la espera de su momento. "Van a ver la luz, pero solo cuando lo que se vaya a hacer merezca la pena como para incluirlo", indica su heredera universal.

Celebra asimismo el desarrollo del Museo de Rocío Jurado que abrió puertas hace ya dos años en su localidad natal de Chipiona (Cádiz) y anticipa próximos cambios en el organigrama, además de su intención de mover los fondos que puede disfrutar el público.

"Lo que hay fuera del museo es aún mucho más. Yo tengo conmigo bolsos, colgantes, vestidos, cosas más íntimas, pero lo que está en el museo es porque tiene que estar, porque es digno de verse y de compartirlo", indica.

Sus declaraciones, casualidad o no, se producen a solo un día de que se conmemore el 18 aniversario de la muerte de su madre. "Pero para mí no deja de ser un día igual que todos los demás, porque no me hace falta que sea 1 de junio ni para recordar, ni para sentir, ni para llorar, ni para reír", concluye Carrasco.

Para quienes quieran rememorar también a la chipionera más ilustre, el Teatro Albéniz acogerá el estreno oficial en Madrid de la nueva gira de Rocío Jurado, el musical los próximos 28, 29 y 30 de junio.

Hay más fechas confirmadas, entre ellas, el 10 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, el 23 de noviembre en el Teatro Coliseum de Barcelona, el 12 de enero en el Cartuja Center de Sevilla, el 24 de enero en el Palacio de Congresos de Cáceres, el 29 de marzo en el Palacio de Congresos de Valencia y el 3 de mayo en el Teatro Villamarta de Jerez (Cádiz).