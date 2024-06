Cuando la FP no es la meta, sino el medio para ir a la universidad: "La experiencia laboral te permite asentar los conocimientos"

Hasta hace relativamente poco, la Formación Profesional (FP) se contemplaba como una alternativa educativa a la universidad; como una vía más rápida y efectiva de incorporarse al mercado laboral. Pero cada vez hay más estudiantes que no lo ven como una meta, sino como un medio para poder continuar con su carrera académica cursando algún ciclo formativo que les abrirá las puertas de los campus universitarios. Es el caso de Álvaro Pérez, un joven madrileño de 18 años matriculado en un ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web con la vista puesta en acceder al grado de Ingeniería Informática.

"Al principio quería ir directo a la carrera, pero debido a que la nota de corte era tan alta, no pude", cuenta el estudiante a 20minutos. Ahora, dice, lo ve como una buena opción para llegar más preparado a la universidad, pues asegura que las prácticas que realiza a través de uno de los centros de FP de CCC le darán la experiencia laboral suficiente como para poder "asentar los conocimientos" que está adquiriendo en el ciclo.

Según datos del Ministerio de Educación, casi uno de cada cuatro alumnos graduados en FP se matriculan en titulaciones universitarias a los tres años de cursar un Grado Superior. Un trasvase que se da, sobre todo, en las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (44,5%), Actividades Físicas y Deportivas (42,5%) y Sanidad (32%).

"Hay asignaturas que a mis compañeros les cuesta más"

Algo parecido le pasó a David Lozano, de 20 años, aunque a él el grado de FP le sirvió para averiguar qué camino profesional quería tomar y descubrir su vocación. "Al terminar Bachillerato no tenía nada claro qué quería estudiar, y estaba un poco agobiado porque no sabía qué hacer, así que fui descartando cosas y me metí a Higiene Bucodental. Y, cuando vi que me gustaba, empecé a interesarme por universidades para continuar con la carrera", explica.

Ahora está en el primer curso del grado de Odontología en la Universidad Alfonso X El Sabio, en Madrid, y asegura que nota mucho el haber llegado a la universidad ya con una formación previa. "Hay asignaturas que a mis compañeros les cuesta más y yo noto que voy más sobrado, o incluso que la forma en la que lo explican los profesores no es tan buena o extensa", relata a este periódico pocas horas antes de hacer un examen.

Preparados para un examen, no para el mundo laboral

Según la directora de FP de CCC, Mercedes Pérez, hasta las propias universidades les transmiten que "se nota el bagaje y el rodaje práctico" con el que llegan los estudiantes que han cursado previamente algún grado de Formación Profesional. "Incluso de estructura mental. Los alumnos llegan de Bachillerato muy preparados para un examen, pero no tanto para lo práctico y el mundo laboral", dice.

El problema, a juicio de Pérez, reside en que el sistema educativo está "mal planteado", en el sentido de que cada vez se exige antes a los alumnos que tengan claro el camino que quieren tomar. "Les hacemos elegir cada vez más pronto el itinerario. No se puede hacer elegir a un adolescente de 15 años qué es lo que quiere ser de mayor, porque ya está excluyendo muchos caminos", sostiene.

Para la directora de FP de CCC, otro de los fallos reside en la orientación académica de los propios centros educativos. "Venimos todavía de sesgos en los que solamente se orienta a la universidad, a veces por puro desconocimiento. Son los alumnos los que se acaban autoinformando. Al final, muchos ven en la FP una forma de enfocarse en lo que quieren. Como son ciclos cortos de dos años, tienen tiempo para ver cuál es su camino y, además, es más rápido, porque consiguen antes la titulación para poder trabajar y empezar a hacerse su propio porfolio".

La dirección contraria: de la universidad a la FP

Pero, igual que cada vez está más normalizado pasar de la FP a la universidad, también ha crecido el número de personas que hacen el camino contrario. "Hace años no se veía nunca, pero ahora ya hay muchos estudiantes que, quizás no de forma inmediata, pero igual al año o a los dos años de terminar la carrera acaban aterrizando en la FP en busca de algo más práctico que le acredite experiencia y para poder especializarse", detalla Mercedes Pérez.

"Hay que empezar a verlo como algo complementario, y no como algo contrapuesto. No es universidad o FP. No es que seas más listo o menos. Todo depende del perfil de cada persona y de sus necesidades, y hay que aprovechar la gran oferta que hay ahora en auge y que estamos dando los centros para dar la mejor cualificación", concluye.

Precisamente para acercar esos dos ámbitos, el Centro Oficial de Formación Profesional CCC mantiene un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Murcia (UCAM), para que los alumnos de FP puedan matricularse en la universidad y obtener las titulaciones en tan solo dos años. "Se trata de un acuerdo pensado para alumnos de FP de diferentes familias profesionales", detallan desde CCC.

Concretamente, los estudiantes de los ciclos oficiales de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) podrán acceder a un grado de Informática; los de Grado Superior en Comercio Internacional, en Marketing y Publicidad y los de Administración y Finanzas tendrán acceso directo al grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE); y los de los ciclos de FP de Grado Superior en Dietética tendrán la posibilidad de cursar el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en dicha universidad.